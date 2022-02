Kappel Fasnacht light in zwei Beizen: «Dr Einmoolig», Bränte-Zunft und Emanze Gift geben ihre Schnitzelbänke zum Besten Die Fasnacht in Kappel wurde trotz der Pandemie nie wirklich abgesagt. Das hat sich nun ausgezahlt, wie der Donnerstagabend in den beiden Restaurants Kreuz und Linde zeigt.

11 Bilder 11 Bilder D'r Eimoolig bringt im Restaurant Linde seine Spüche und Verse vor begeistertem Publikum vor. Beizenfasnacht Kappel 2022 Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In Kappel gabs am Donnerstagabend eine Fasnacht light in den zwei Restaurants Kreuz und Linde. Markus Wyss als der «Dr Einmoolig» hat das Publikum mit seinen Schnitzelbänken und dem Handörgelispiel besonders begeistert. Alle Schnitzelbänke hat er aktuell noch geschrieben, wie er auf Anfrage sagt. Beim Spazieren mit den Hunden könne er gut darüber nachdenken. Die Helgen dazu hat der Kappeler Künstler Thomas Schaub innert der letzten vierzehn Tage gemalt.

Ebenfalls unterwegs war die einheimische Bränte-Zunft. «Einige Schnitzelbänke hatten wir schon länger vorbereitet, weil wir die Fasnacht nie definitiv abgesagt haben», sagt Dominique Studerus. Aufgetreten sind auch die Emanze Gift aus Trimbach, die für die Fasnacht extra das Lied «Skandal im Sperrbezirk» der Spider Murphy Gang umgeschrieben haben. Dazu gab es ein Best-of an Schnitzelbänken aus den vergangenen Jahren, sagt Nicole Wettstein-Amacher auf Anfrage.

Aufgetreten sind auch die beiden Guggen Gäuschränzer aus Gunzgen und die einheimischen Chappurigines.

«Dr Einmoolig»

Bränte-Zunft