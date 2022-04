Kantonsspital Olten Gesucht: Geschichten und Erlebnisse aus dem Operationssaal Oral History zum Kantonsspital Olten soll beleuchten, wie früher an der chirurgischen Abteilung gearbeitet worden ist.

Kantonsspital Olten zu seinen Anfangszeiten: Die Brücke im Vordergrund ist die Bahnhofbrücke. zvg

Im Jahr 1880 begann die Geschichte des Kantonsspital Olten (KSO), dessen Anfang in ganz besonderem Masse mit dem zweiten Chefarzt Max von Arx (1857-1933) verbunden ist. Max von Arx, Sohn des ebenfalls in Olten praktizierenden Arztes Dr. Alexander von Arx-Meyer (1828-1878), wurde, nachdem er ab 1882 zunächst in Wien, Paris und St. Gallen praktiziert und sich weitergebildet hatte, anno 1884 als Sekundärarzt an das 1880 gegründete und von Dr. Eugen Munzinger geleitete Oltner Kantonsspital gewählt.

Mangelhafte Kenntnisse zu jener Zeit

Klar: Zu seiner Zeit waren die Kenntnisse der Ärzte etwa über die Krankheitserreger noch sehr mangelhaft. Der Tuberkelbazillus wurde erst im Jahre 1882 von Robert Koch, der Typhusbazillus (1884) von Gaffky, der Tetanus-Erreger im Jahre 1884 von Kirasato und der Diphtherie-Bazillus 1883 von Löffler entdeckt, wie Isidor Büttiker in seiner Jubiläumsschrift zu «85 Jahre Kantonsspital Olten» festhält.

Von Arx war ein vielseitiger und interessierter Mann. In der Folge betätigte er sich als Wissenschaftler und Sammler in den unterschiedlichsten Disziplinen wie Anatomie, Chirurgie, Geschichtsschreibung, Militär-Sanität, Heraldik und war zeit seines Lebens als ehemaliger Singstudent mit Musik (Gesang) und Literatur verbunden, wie Oltens Alt-Stadtarchivar Martin Eduard Fischer weiss.

Als Kulturträger und Sammler wurde von Arx so Initiant des Naturhistorischen und des Historischen Museums und der Stadtbibliothek in Olten. «An der Landesausstellung von 1914 in Bern stellte er seine damals aufsehenerregenden Erkenntnisse bezüglich der Entwicklung des aufrechten Ganges des Menschen erstmals einer breiteren Öffentlichkeit an einem eigenen Stand vor», so Fischer weiter.

Die Geschichte der Chirurgie am Kantonsspital

Tempi passati? Nicht nur. Heute nämlich arbeitet am hiesigen Kantonsspital als Chef der Chirurgie der Schweizer Neubürger Ulrich Dietz. Er ist dabei, die Geschichte der Chirurgie am Oltner Kantonsspital aufzuarbeiten und hat als Sammler auch eine bedeutende Kollektion chirurgischer Instrumente und Hilfsmittel zusammengetragen.

Seine Arbeiten sind geeignet, Licht in die Geschichte der Chirurgie am Kantonsspital Olten zu bringen, in ein Thema, das kaum wie ein anderes seit der Gründung des Spitals bis in unsere Tage hinein eine gewaltige Entwicklung mitgemacht hat. «Wir geniessen deren Früchte heute, ohne uns bewusst zu sein, was sie für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation und Gesellschaft bedeutet», hält der einstige Stadtarchivar fest.

Dies ist auch verständlich, denn nur die wenigsten Ärzte – wie das Max von Arx gemacht hat – pflegen über ihre Tätigkeiten und ihr Fachgebiet auch entsprechende biografische oder (medizin-)historische Notizen und Aufsätze zu hinterlassen. Aber: Dieses Manko soll jetzt kompensiert werden.

Zeitzeugen und Geschichten gesucht

Um die Geschichte der Chirurgie am Kantonsspital Olten aufzuarbeiten und für nachfolgende Generationen zu dokumentieren, werden deshalb Menschen gesucht, die ihre Geschichten erzählen wollen. Es gehe vor allem um persönliche Erinnerungen sowie Geschichten von Angehörigen, die in Zusammenhang mit einer Operation oder Behandlung in der Chirurgie am KSO vor 1970 erlebt wurden.

«Wir suchen auch ehemalige Mitarbeitende aus dem OP, die uns von dieser Zeit berichten können»,

sagt Fischer, selbst Mitwirkender am Projekt. Zeitzeugen können ihre Geschichten schreiben oder persönlich erzählen.

Briefe bitte an die Chirurgie des KSO, c/o Prof. Dietz, Baslerstrasse 150, 4600 Olten. E-Mail bitte an sekr-chirurgie.kso@spital.so.ch. Wer gerne persönlich erzählen will, kann sich unter Telefon 062 311 55 37 melden. Gerne vereinbaren dann Martin Ed. Fischer, Alt-Stadtarchivar, und Prof. Dr. Ulrich Dietz im KSO einen Gesprächstermin. (otr)