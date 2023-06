Jugendmusiktag Der Musiknachwuchs vermag in Kappel zu überzeugen: «Der heutige Tag hat sehr viel Freude gemacht» Zwölf Jugendformationen aus den Bezirken Thal, Gäu und Gösgen nahmen am Jugendmusiktag in Kappel teil. Die Begeisterung für die Musik war den ganzen Tag über auf dem Festgelände zu spüren.

Am Jugendmusiktag in Kappel nahmen zwölf Jugendformationen teil. Bild: zvg

Anlaufzeit brauchte der Jugendmusiktag in Kappel am vergangenen Samstag keine: Schon die erste der zwölf Jugendformationen, die Young Concert Band Oensingen-Kestenholz unter der Leitung von Roger Meier, erntete Standing Ovations des Publikums im schon um 10 Uhr sehr gut gefüllten Wettspiellokal. «Da muss sich so manche grosse Musik warm anziehen, das ist ja wahnsinnig gut, wie die spielen», sagte jemand im Publikum.

In der Tat sollte diese Formation am Ende des Tages denn auch als klarer Sieger der Kategorie A ausgezeichnet werden. Auf den Rängen zwei und drei folgten die Junior Brass Band Aedermannsdorf und die Jugendmusik der Stadt Olten. In der Kategorie B obsiegte das Jugendspiel Mümliswil-Ramiswil vor der Jugendmusik Aaregäu und der Jugendmusik MG Konkordia Egerkingen.

Organisatoren spüren Begeisterung

Aber eigentlich, und das betonte an der Rangverkündigung auch Christoph Egger, Präsident des Blasmusikverbands Thal-Gäu-Olten-Gösgen, seien unabhängig vom Rang alle teilnehmenden Jugendformationen Siegerinnen und Sieger. «Es macht grossen Spass, eure Begeisterung beim Musizieren zu spüren», sagte er.

Jugendmusiktag Kappel. Bild: zvg

Eine Begeisterung, die den ganzen Tag über auf dem Festgelände zu spüren war: Vom Wettspiellokal bis zum Festgelände herrschte ein reges Treiben. Bei bestem Wetter herrschte in Kappel eine veritable Volksfeststimmung. Hier war volle Konzentration beim Einspielen gefragt, dort war Anstehen angesagt für eine kulinarische Stärkung.

Aber überall waren zufriedene Gesichter zu sehen, sowohl bei den Musizierenden als bei den angereisten Fans. Kein Wunder also, zog auch OK-Präsident Pius Müller ein sehr positives Fazit des Jugendmusiktages: «Der heutige Tag hat sehr viel Freude gemacht.»

Der Auftakt zu den Jugend- und Regionalmusiktagen 2023 ist gelungen. Ab nächstem Freitag, 16. Juni, geht es in Hägendorf mit dem Dorfabend und am Wochenende mit den diesjährigen Regionalmusiktagen weiter. (mgt)