Jahresprogramm 2022 Die Stadt Olten will nachhaltig in ihre Attraktivität investieren Der Oltner Stadtrat informiert zu den geplanten Projekten im neuen Jahr. Die Pandemie und die offene Budget-Diskussion erschweren dabei die Planung.

Der Stadtrat Olten, hier am Oltner Gewerbezmorge im September 2021. Bruno Kissling

Die Stadt Olten will investieren. Und dies in mehrfacher Hinsicht, wie der Stadtrat bei der Vorstellung seines Jahresprogramms 2022 am Montag ausführte. Einerseits soll die Standortattraktivität gefördert werden. Andererseits will Olten in seine nachhaltige Zukunft investieren. Dafür müsse aber zuerst die Budget-Frage geklärt werden.

Erfolgreiches 2021: Zahlreiche Projekte lanciert

Im Rückblick auf das Jahr 2021 zeigt sich der Oltner Stadtrat zufrieden. Man habe trotz Corona-Pandemie zusammen mit Verwaltung und Politik zahlreiche Ziele erreichen können. So genehmigte das Volk den Baukredit für das neue Schulhaus Kleinholz und eine Dreifachturnhalle. Und mit Unterstützung des Parlaments sei die Vorprojektphase Neuer Bahnhofplatz Olten und die Attraktivierung des Ländiwegs gestartet.

Anfang Jahr nahm die SIP Olten (Sicherheit – Intervention – Prävention) mit einem dreijährigen Pilotversuch ihre Arbeit auf. Die Sanierung der Aussenanlagen des Schulhauses Säli konnte ebenso wie die Neugestaltung der Innenstadt abgeschlossen und ein Parkleitsystem eingeweiht werden. Weiter wurden für die Stadtverwaltung eine Klimastrategie 2040 und eine nachhaltige Beschaffungspraxis definiert.

Wettbewerb zum Schulhaus Kleinholz. nightnurse images GmbH

Im Stadtzentrum wurde der Architekturwettbewerb für die Erneuerung des Kunstmuseums und das benachbarte Wohn- und Geschäftshaus durchgeführt. Als erster Baustein der Ortsplanrevision wurde das räumliche Leitbild erarbeitet, zu dem gegen Ende Jahr eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt wurde.

Budgetdiskussion legt diverse Projekte auf Eis

Diese und viele andere Projekte möchte der Stadtrat auch im kommenden Jahr fortsetzen. Die Pandemie setzt hinter viele Pläne ein Fragezeichen. Zudem hat Olten derzeit kein Budget: Das Parlament hat den Entscheid ans Volk delegiert, das am 13. Februar an der Urne entscheidet. Folge: Verschiedene Vorhaben sind verzögert oder blockiert.

Das Budget sorgte für Diskussionen im Oltner Gemeindeparlament. Bruno Kissling

Davon nicht betroffen sein wird der Neubau der Schulanlagen Kleinholz, deren Baubeginn im Frühling erfolgen soll. Und auch für die laufende Vorprojektphase des Neuen Bahnhofplatzes Olten wie auch für die Attraktivierung des Ländiwegs und des Aareufers beim Pontonierhaus stehen die erforderlichen Mittel aufgrund von früheren Parlamentsentscheiden bereit. Das Gleiche gilt für die Ausarbeitung einer Parlamentsvorlage zum Projektierungskredit betreffend Erneuerung des Kunstmuseums und für den parallel dazu laufenden Investorenwettbewerb für die Liegenschaft Kirchgasse 8.

Für die Fortsetzung der Ortsplanrevision braucht es hingegen neue Mittel, sobald das Gemeindeparlament im ersten Halbjahr über das räumliches Leitbild befunden hat. Auch für die Projektierung weiterer Schritte in der Schulraumplanung, der Stadtteilverbindung Hammer und der Sanierung des Kremationsofens oder für ein Betriebs- und Nutzungskonzept für die Dreifachturnhallen Stadthalle, Kleinholz und Giroud-Olma sind die Ausgaben Teil des noch nicht genehmigten Budgets 2022. Der Stadtrat hatte angesichts der hohen anstehenden Investitionen eine Steuerfusserhöhung beantragt.

Vorläufig auch noch nicht ausgelöst werden können die Erarbeitung des geplanten Konzepts zur frühen Förderung der Kinder im Vorschulalter, die Ausschreibung einer neuen Geschäftsverwaltungssoftware für die Stadtverwaltung und die geplante Umfrage beim städtischen Personal. Und auch für die Umsetzung allfälliger definitiver baulicher Massnahmen der Verkehrsberuhigung im Säliquartier, über die nach der aktuell laufenden Umfrage in der Quartierbevölkerung im neuen Jahr entschieden werden soll, muss ein rechtskräftiges Budget abgewartet werden.