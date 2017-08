Zwar waren die Grundidee und das Design der ersten Stunden bestechend, doch nun ging es darum, das Produkt zu perfektionieren: In unzähligen Stunden in der Freizeit wurde das Produkt konstant verbessert, ausgiebig im Schnee getestet, Gespräche mit Zulieferern wurden geführt, Kontakte mit möglichen Abnehmern geknüpft sowie in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsstudenten der FHNW ein Businessplan für Marketing und Finanzierung aufgestellt.

Per Zufall zum Durchbruch

In der Entwicklung mussten so einige Hindernisse überwunden werden. So stellte die Steuerung eine besondere Herausforderung dar, denn so innovativ der AROC-Ansatz, so kompliziert dessen Umsetzung. Lange funktionierte die Lenkung nicht wie gewünscht. Der Schlitten driftete mehr umher, als dass er wie auf Schienen dahinglitt. Ein Zufall wollte es, dass den dreien die Lösung für ihr Problem erschien: «Aus Frust, dass der Schlitten nicht mitmachte, wie wir wollten, rauschte ich einmal rückwärts voran die Piste hinunter», erzählt der 27-Jährige schmunzelnd.

Das war die Lösung! Denn plötzlich liess sich das Schlittengefährt präzis und sicher durch den Schnee steuern. Im Verschieben der flexiblen Holzverbindung zwischen Sitzfläche und Kufen nach hinten lag der Schlüssel zum Durchbruch. Damit liegt der Schwerpunkt im hinteren Bereich, was dem Schlitten in der Kurve die nötige Stabilität verleiht.

Nun muss Kapital her

In der Zwischenzeit stehen die Jungs von AROC mit ihrem Schlitten vor der Serienreife. Jetzt hapert es nur noch beim lieben Geld. Konkret sind 55 000 Franken gefordert, damit eine erste Kleinserie von 60 Schlitten für die kommende Wintersaison produziert und an vier Wintersportdestination ausgeliefert werden kann, wo sie als Mietobjekte zum Einsatz kommen sollen. «Aus diesen Erfahrungen wollen wir neue Erkenntnisse gewinnen, um diese in einem nächsten Entwicklungsschritt einfliessen zu lassen», erklärt Aeschbacher.