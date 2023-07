Industriequartier Olten verkauft Grundstück für einen Franken an die Altola – geht dabei aber nicht leer aus 100 Jahre war das Areal im Industriequartier im Baurecht gepachtet, nun hat es die Einwohnergemeinde verkauft. Eine Win-win-Situation für beide Parteien, findet Stadtpräsident Thomas Marbet.

Das neue Grundstück, im Bild vorne, grenzt an das Areal, auf dem die Altola bereits heute steht (hinten im Bild). Bild: Bruno Kissling

Rund 5000 Quadratmeter umfasst das sogenannte Bitumuls-Areal im Industriequartier, das die Einwohnergemeinde Olten der Altola AG verkauft hat, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt – für einen symbolischen Franken. Ein Verlustgeschäft ist es für die Einwohnergemeinde aber keinesfalls. Eigentlich hat sie damit nämlich fast eine Million verdient, was dem Buchwert des Areals entspricht.

Doch zuerst ein Blick in die Vergangenheit: 1919 wurde für das Grundstück ein dauerndes Baurecht sowie ein Pachtverhältnis mit einer Vorgängerin der Implenia Immobilien AG abgeschlossen. Diese nutzte das Gelände an der Industriestrasse selber, bis sie es 2014 an die Altola AG zu vermieten begann, welche Platzbedarf für eine Geschäftserweiterung hatte. Es ist die Implenia Immobilien AG, die nun, nach Ablauf des Baurechts, 917’499 Franken an die Einwohnergemeinde zahlte.

Ammonium im Boden, Zyanid im Wasser

Denn: Die Tätigkeiten der Schweizerischen Strassenbau- und Tiefbauunternehmung AG (Stuag) als rechtliche Vorgängerin der heutigen Implenia AG und der Bitumuls AG waren Grund für eine Altlasten-Voruntersuchung. Diese qualifizierte die Pächterin Implenia für einen Teil der festgestellten Schadstoffe als Verursacherin – es wurden Verunreinigungen des Bodens mit Ammonium und des Grundwassers mit Zyanid festgestellt. Die Einwohnergemeinde und die Implenia haben sich auf den Pauschalbetrag von etwas mehr als 900’000 Franken als Entschädigung geeinigt.

Die Altola ist auf das Sammeln, Verwerten und Entsorgen von Sonderabfallstoffen aller Art spezialisiert. Bild: Bruno Kissling

So weit, so gut – doch wie konnte das Gelände überhaupt an die Altola AG verkauft werden, war doch das besagte Areal im Kataster der belasteten Standorte als belastet und sanierungsbedürftig eingetragen? «Dem Kauf ging eine lange Phase technischer und juristischer Abklärungen voraus», erklärt Stadtpräsident Thomas Marbet. Er sei schon vor rund zehn Jahren, damals noch als Oltner Baudirektor, mit dem Thema in Berührung gekommen.

In der Zwischenzeit sei aber die Sanierungsbedürftigkeit aufgrund der Belastung mit Ammonium vom Bund aufgehoben worden. Der für die Zyanidbelastung verantwortliche Herd werde ausserdem mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Nachbargrundstück vermutet. «Somit konnte die Überwachungs- und Sanierungspflicht für das Bitumuls-Areal aus dem Kataster gelöscht werden.»

Vorkaufsrecht für einen Franken

Bei Untersuchungen auf dem Areal wurden aber auch andere Schadstoffe wie Asche, Bauschutt, Bitumenreste und Schlacke im Boden entdeckt. Diese erfordern nicht direkt eine Sanierung, könnten aber zu wesentlichen Mehrkosten führen, müssten sie etwa bei Aushubarbeiten entfernt werden. Die Haftung für dieses Risiko übernimmt die Altola AG, so auch diejenige für die weitere Untersuchung von Altlasten sowie deren allfällige Sanierung. Dass es zu Mehrkosten kommt, ist durchaus möglich: Da die Altola das Grundstück nicht mehr nur mietet, sondern besitzt, darf sie darauf auch bauen, statt es nur zu verwenden.

Der Zustand des Grundstücks sowie auch die möglichen Risiken rechtfertige den Kaufpreis von einem Franken also, findet die Stadt. Man habe dabei den baulichen und unterhaltsmässigen Zustand der Gebäude, das wirtschaftliche Alter der technischen Anlagen, Einrichtungen und Installationen sowie die aktuelle Situation bezüglich der ober- und unterirdischen Abfälle sowie mögliche Altlasten berücksichtigt.

Vorteile für beide Seiten

Der Kaufvertrag und der symbolische Franken sind in Thomas Marbets Büro eingerahmt. Bild: ksp

Der eine Franken steht nun eingerahmt mit dem Kaufvertrag in Marbets Büro im Oltner Stadthaus. Im Vertrag steht auch, dass die Einwohnergemeinde zum selben Preis ein limitiertes Vorkaufsrecht hat. Ein solches gilt auch für das Areal, auf dem die Altola heute steht. Die Firma ist seit 1972 in Olten ansässig, dies mit einer Destillationsanlage zur Aufbereitung von Altöl zu Heizöl. Sie ist auf das Sammeln, Verwerten und Entsorgen von Sonderabfallstoffen aller Art spezialisiert.

Das Ganze sei eine Win-win-Situation, fasst Marbet den Verkauf zusammen: «Die Altola kann ihren Betrieb erweitern und wir müssen keinen Rückbau durchführen auf einem Areal, für das wir keine städtische Nutzung vorgesehen haben.»