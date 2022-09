In Solothurn 92 Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschule Pflege Olten diplomiert Am Freitagabend durften im Konzertsaal Solothurn 92 Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschule Pflege Olten HFPO die Diplome entgegennehmen.

Die Coronapandemie habe vor allem zwei Dinge deutlich aufgezeigt, sagte Georg Berger, Direktor BBZ Olten, zu Beginn seiner Rede: Die Pflege sei für unsere Gesellschaft systemrelevant und nicht nur für diese Herausforderung brauche es Lösungen, die eine bessere Zukunft ermöglichten. «Change-Maker-Spirit» sei das, was es brauche, sagte Berger weiter.

Damit verband er auch die Überleitung zu Gastrednerin Farah Rumy. Genau diese Attribute würden die junge Politikerin auszeichnen, sagte Berger. Als Präsidentin der RestEssBar Grenchen engagiere sie sich neben der Politik aktiv für die Bekämpfung der Essensverschwendung und zeige so, was möglich sei, wenn jemand nachhaltige Lösungen für ein gesellschaftliches Problem suche.

Wege und Lösungen finden

Farah Rumy, Kantonsrätin und diplomierte Pflegefachfrau, besuchte vor sieben Jahren dieselbe Schule wie die anwesenden Diplomandinnen und Diplomanden. Die Schulzeit war ihr noch in bester Erinnerung. Gute Freunde und starke Nerven seien zentral, wenn man in der Pflege arbeiten wolle, sagte Rumy in ihrer Rede.

Sie wolle aber nicht über Ängste oder Problemfelder reden, sondern Wege und Lösungen aufzeigen, um den etwas jüngeren Berufsleute Mut zu machen. Denn, wenn man etwas anpacke, für das man brenne, habe man immer die Chance, etwas zu verändern. Die Annahme der Pflegeinitiative im letzten Jahr habe das eindrücklich bewiesen, wie sie weiter betonte.

Diplome für die Zukunft

Nach der Diplomübergabe für die ersten beiden Klassen sorgte ein typischer Klassenchatverlauf aus dem Fernunterricht für Lacher und zum Abschluss war es die Verabschiedung der Lehrpersonen in einem kreativen Video, das den Anwesenden eine abwechslungsreiche Diplomfeier bescherte.

Während der intensiven Studienzeit, die von der Pandemie geprägt war, hätten die Studierenden alle nötigen Kompetenzen unter Beweis gestellt. Seien dies Wissen, Können, Kreativität oder Moral und Ethik, alle Facetten des Menschseins in der Pflege wurden vertieft und könnten nun in die Zukunft mitgenommen werden. (mgt/cri)