Passender hätte das Wetter nicht sein können: Knapp 20 Grad, was Schotten aus verlässlicher Quelle schon als «warm» empfinden, Wolken und etwas Wind. Es fehlt bloss noch Mel Gibson, der wie im schottischen Filmklassiker «Braveheart» daherreitet und seine Axt schwingt. Ein wenig in den schottischen Highlands wähnt sich der Besucher schon, wenn er am vergangenen Wochenende der Rinderweid oberhalb von Hägendorf einen Besuch abstattet. Eigensinnige Klänge eines Dudelsackes grüssen bereits beim Eingang, die Luft riecht nach Lagerfeuer und vor Erleichterung strotzende Schreie erfüllen das Gelände.

Der Highland-Games-Sonntag steht ganz im Zeichen der Qualifikation für die Schweizermeisterschaften. Bis morgens um 8.30 Uhr stand die Startliste für alle offen. So kamen 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, die in vier Kategorien gegen einander antraten. Alle Athleten tragen ein hellblaues T-Shirt und einen Kilt. Entgegen der Legende tragen alle etwas darunter: Entweder sind es Leggins oder kurze Strumpfhosen. Anhand des Kilts erkennt der Laie, wer zu welchem Clan gehört: Black Sheep Highlanders, Claymore Clan, Limmatthaler Low Landers und wie sie alle heissen. Die Kategorien unterscheiden sich durch die Gewichte beziehungsweise durch das Alter. Die Kategorie «Master», war für Athleten über 40 Jahren gedacht, in der «Women»-Gruppe durften nur Frauen an den Start. In der Kategorie «Heavy A» waren die Gewichte schwerer als in «Heavy B».

Ein neuer Schweizer Rekord

Fünf Disziplinen gilt es zu absolvieren: Steinstossen, Gewichtweitwurf, Hammer werfen, Gewichtshochwurf, Baumstammwerfen. Die Frauen müssen dieselben Disziplinen absolvieren. Elf an der Zahl sind es, die an der Qualifikation für die diesjährigen Schweizermeisterschaften, die im Oktober stattfinden werden, teilnehmen. Stefanie Frey ist eine von ihnen. Dass sie aus der Region, genauer gesagt aus Niederbuchsiten kommt, merkt man sofort. «Hopp Steffi», tönt es immer wieder von der mittlerweile gut gefüllten Zuschauertribüne. «Ich habe in den vergangenen Jahren verschiedenste Sportarten ausgeübt», erzählt sie. «Und in keiner anderen war der Zusammenhalt unter den Athleten grösser.» Seit vier Monaten übt sich die 33-Jährige als «Highlander». Einige Zeit später, mittlerweile hat sogar die Sonne ihren Weg durch die Wolken gefunden, scheint dieser Umstand zu überraschen, versucht sie doch, den Schweizer Rekord im Gewichthochwurf zu brechen. Und schafft es auf Anhieb. Sie wirft das 12,7 Kilogramm schwere Gewicht über die Latte von fünf Metern, siegt damit in dieser Disziplin und darf sich neuerdings Schweizer Rekordhalterin nennen.