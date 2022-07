In Ferien geschlossen Die Stadt Olten müsste für Vereinstrainings während der Schulferien ihr Personal aufstocken Sollten Turnhallen in Olten auch während der Schulferien öffnen, bräuchte es mehr Personal – und damit mehr Geld: Das schreibt der Stadtrat in der Antwort auf einen Vorstoss von FDP-Parlamentarier Nico Zila.

Während der Schulferien geschlossen: Eine der beiden Turnhallen des Frohheim-Schulhauses in Olten. Bruno Kissling

In der Ferienzeit, wie jetzt in den fünfwöchigen Sommerferien, sind die Schulhäuser verwaist. Auch die Turnhallen, die tagsüber von den Schulen und abends von den hiesigen Vereinen benützt werden, sind geschlossen. Diesen Umstand hat FDP-Gemeindeparlamentarier Nico Zila veranlasst, in einer Kleinen Anfrage bei der Stadtverwaltung nachzufassen, wieso dies so ist.

In seinen Augen wären nämlich «zahlreiche Oltner Vereine daran interessiert, die Hallen auch während der Schulferien für ihre Trainings zu nutzen, zumal in vielen Sportarten auch in diesen Wochen Wettkämpfe stattfinden oder auf jene hintrainiert werden will». Er fragt daher, ob die Hallen während der Ferienzeit geöffnet werden könnten. Allfällige Anpassungen würde er sich schon auf diese Sommerferien hin wünschen, schreibt Zila im Mitte Mai eingereichten Vorstoss.

Es gibt kaum mehr Trainingsbedarf der Vereine in den Schulferien

Der Stadtrat kommt im Gegensatz zum FDP-Fraktionschef zu einem anderen Schluss. Der Bedarf für Turnhallen während der Schulferien ist «bei den zuständigen Verwaltungsinstanzen nicht wirklich wahrnehmbar», heisst es in der Antwort des Stadtrats. Eher sei festzustellen, dass die allermeisten trainierenden Vereinsmitglieder während der Schulferienwochen selber in den Ferien weilen und der organisierte Trainingsbetrieb deshalb ohnehin unterbrochen werde.

Falls Vereine tatsächlich Trainingsbedarf wegen laufender Meisterschaften ausweisen könnten, könne zumeist eine Möglichkeit geboten werden, schreibt der Stadtrat. Dass aber der Trainingsbetrieb in den Ferien unverbindlicher laufe, zeige die Tatsache, dass «reservierte und extra geöffnete Turnhallen wiederholt ohne Abmeldungen unbenutzt geblieben sind».

Häufiger geöffnete Turnhalle in Schulferien würden mehr kosten

Es gibt zwei Hauptgründe für die Turnhallenschliessung während der Ferien: Zum einen müsste einmal pro Jahr eine aufwändigere Grundreinigung gemacht werden; zusätzlich werden die Ferien genutzt, um bauliche Unterhaltsarbeiten mit externen Firmen vorzunehmen. Zum anderen werden die Schulferien benötigt, um dem Personal den Ferienbezug zu ermöglichen. Die Schulhauswarte seien angehalten, ihre Ferientage mit gegenseitigen Stellvertretungen zu planen und während der Schulferien zu beziehen.

Aus diesem Grund sei eine zusätzliche Turnhallenbenützung während der Schulferien nur «in sehr beschränktem terminlichen und örtlichen Rahmen möglich». Mit anderen Worten: Damit Vereine mehr Turnhallen auch während der Schulferienzeit nutzen könnten, müsste das Personal «mit entsprechenden Kostenfolgen verstärkt werden».