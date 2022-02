Immobilienkonzern Wegzug aus Olten: Swiss Prime Site will seinen Sitz nach Zug verlegen Die Oltner Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site will «operative Synergien realisieren» und plant deshalb, der Stadt Olten den Rücken zu kehren. Noch steht allerdings der Beschluss der Generalversammlung aus.

Der Hauptsitz von Swiss Prime Site, derzeit noch in Olten. Andreas Toggweiler (Archivfoto)

Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site will seinen Sitz von Olten nach Zug verlegen. Die Generalversammlung muss den Beschluss im März aber noch absegnen, wie das Unternehmen am Donnerstag in der Mitteilung zu den Geschäftszahlen bekanntgibt.

Bei dem Umzug gehe es darum, «operative Synergien zu realisieren», heisst es. Swiss Prime Site hat bereits den Fondsanbieter Akara, der in Zug beheimatet ist, gekauft.

Der noch in Olten beheimatete Immobilienkonzern hat gemäss «Handelszeitung» im vergangenen Geschäftsjahr 2021 weniger Gewinn verbucht. Geschuldet sei dies vor allem Sonderfaktoren, die im Vorjahr den Gewinn aufgebläht hätten. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 3.35 Franken pro Aktie erhalten.

Folgen der Pandemie

Die nach wie vor andauernde Pandemie habe vor allem im ersten Halbjahr 2021 einen negativen Einfluss auf die Mieterträge im Umfang von 7,9 Millionen Franken (Vorjahr 12,7 Millionen) gehabt, schreibt der Konzern in seiner Mitteilung.

Der Betriebsertrag 2021 belief sich auf 744,9 Millionen Franken (792,9 Millionen im Vorjahr). Auf vergleichbarer Basis, das heisst bei Ausklammerung der Sonderfaktoren, ergibt sich ein Plus von 5,1 Prozent. Auf Stufe Unternehmensgewinn erreichte Swiss Prime Site mit 507,4 Millionen Franken eine Steigerung von über 25 Prozent.

