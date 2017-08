So läuft das also beim Lenz, denkt man sich als Zuhörer im Abteil gegenüber. Die Geschichten finden den einfach. «Ich muss nöch sein, ganz nöch», sagt Pedro Lenz selbst. Im «Gleis 13» beim Bahnhof Olten setzt er die Kaffeetasse an die Lippen, nimmt einen Zug an der Zigarette. Sein Restaurant «Flügelrad» liegt in unmittelbarer Nähe. Die Beizer am Bahnhof unterstützen sich gegenseitig; wenns einem von ihnen gut geht, gehts auch den anderen gut.

«Nicht so sesshaft»

«Ich bin eigentlich nicht so ferrophil», sagt Lenz. Das muss er erklären. Er, der über dem «Flügelrad» wohnt, Sicht auf die Geleise, Durchsagen auf Italienisch vom Gleis 12, der Eurocity fährt bis Mailand. Er, der durch das Fenster seiner Wohnung die Züge beobachtet und «praktisch täglich» in einen von ihnen einsteigt. Nach Zürich, Basel, Bern und sonst wohin. Bautypen und Zugkompositionen interessieren ihn nicht, sagt er. Etwas anderes macht das Zugfahren für ihn aus: «Ich bin gerne in Bewegung.»

Sein Lebensgefühl: «nicht so sesshaft». Ihm ist wohl beim Gedanken, tagsüber nach Bern ins Radiostudio zu fahren und am Abend weiter an eine Lesung nach Winterthur. Er hat ein GA zweiter Klasse, in der zweiten Klasse erlebt er mehr. Ist der Zug voll, begibt er sich in den Speisewagen. Dort ist seiner Erfahrung nach meist noch Platz.

Trotzdem ist er froh, wenn er nicht zu Stosszeiten fahren muss. Auch einen Kaffee vom Imbisswagen nimmt er jeweils gerne. «Das gefällt mir, dass mir wer ein Kafi serviert», sagt er. Seit dem Jahr 2000 hält er regelmässig Lesungen in der ganzen Deutschschweiz. Er kennt inzwischen den einen oder anderen Kondukteur. «Dann reden wir ein paar Worte.»

Lenz nutzt das gesamte Schweizer Bahnnetz. Auch wenn er frei hat, fährt er Zug. Häufig liest er. Schreiben aber, das gehe schlecht. Dafür muss er sich konzentrieren können. «Ich nehme wahr, was für Menschen unterwegs sind», sagt er. Die Inspiration fürs Schreiben, die geschieht nebenbei, unbewusst.