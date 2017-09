Ab Dezember werden bis zu zehn Mitarbeiter, die teilweise aus dem bisherigen Stab rekrutiert werden, die bekannten Getränke wie Frappuccino und Co. an die Pendler verkaufen. Das Café wird von beiden Geleisen 4 und 7 zugänglich sein.

Eine Aussenbestuhlung wird es aus Platzgründen indes nicht geben, auch ein Gassenverkauf ist laut Maximilian Schiedt, dem Chief Operating Officer von Autogrill Schweiz AG, vorerst nicht möglich. Hingegen entsteht eine Express-Linie für den Take-away-Verkauf, wo sich Pendler rasch ein Getränk besorgen können.

Der Bahnhof Olten sei ein sehr potenter Standort, zudem Starbucks in der Region noch nicht präsent, begründet Schiedt den Entscheid. Nicht zuletzt sei das Café, das morgens und nachmittags stark frequentiert wäre, eine ideale Ergänzung zum Restaurant, welches mittags und abends am meisten Kundschaft zähle.

Schiedt hofft, dass sich mit der erhöhten Aufenthaltsqualität eine gewisse «Clusterwirkung» ergebe und nicht nur Pendler, sondern auch Leute aus der Stadt den Weg in die beiden Gastro-Betriebe im Bahnhof finden. Für Autogrill Schweiz AG ist die Filiale in Olten die dritte Franchise in der Schweiz neben dem Bahnhof Fribourg und am Flughafen Genf. Weitere sollen folgen.