Im Industriequartier

«Über 200 Polizisten stürmten das Haus» und «gewesen wie im Krieg» – Grosseinsatz in Olten

In der Stadt Olten ist an der Haslistrasse ein grösserer Polizeieinsatz im Gange. Ein Gebäude wurde abgeriegelt, die Polizei hat Mieter zur Befragung mitgenommen. Noch ist unklar, um was es beim Einsatz geht.