Die Kunstwerke wurden hauptsächlich von Schüpfer ausgewählt, die der Hotelbesitzerin Elisabeth Pallas zum wiederholten Mal als Organisatorin der Kunstveranstaltung zur Seite steht. Pallas selbst führt die Kunstausstellung seit rund 30 Jahren durch. «Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Werke in den Räumen und nebeneinander wirken», erzählt die Hotelbesitzerin. Glücklich sei sie zudem über die Zusammenarbeit mit Schüpfer, denn diese würde alle der zehn Aussteller persönlich kennen und weiss sie deshalb dem Publikum vorzustellen.

Künstler mit Bezug zu Olten

Magi Stürmlin, Rudolf Paul Renfer, Jeanette Lerch, Wolfgang Moor, Franziska Näf, Ueli von Arx, Judith Nussbaumer, Rebecca Anna Aerni, Susanne Schmid-Bossi und Isabelle Althaus lauten die Namen der Künstler. Viele von ihnen sind rund um Olten bekannt. Einige besitzen sogar ein eigenes Atelier in der Region. So verschieden ihre Kunstwerke auch sein mögen, vom Nashorn auf der Eisscholle, über abstrakte Mandalas bis hin zu Bronze-Skulpuren — so haben sie alle gemeinsam, dass sie die Farben des Lebens spiegeln. Wie auch Schüpfer sagt, haben sie alle ihren eigenen Stil entwickelt, anhand welchem die Kunstwerke identifiziert werden können.

Ob abstrakte Malerei oder feine Linienführung mit Aquarell: Die Techniken, die angewendet wurden, sind genauso verschieden wie die Farbkompositionen selbst. Auch die Materialien der Künstler sind nach jeweiliger Vorliebe gewählt: Holzdruck, Acryl, Mischtechniken, Prints oder sogar Wachs. Nach der Vorstellung der Künstler können sich Interessierte auf einen geführten Rundgang begeben, um die Malereien und Skulpturen aus nächster Nähe in den Gängen zu betrachten. «Kunst ist ein Erlebnis, das einem bleibt», meint Madeleine Schüpfer. «Und diese soll jeder für sich selber erleben und geniessen.» Die Kunstwerke können zu den Öffnungszeiten des Hotels und der Kliniken betrachtet und auf Wunsch gekauft werden.