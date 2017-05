Nicht jeder wünscht länger als 2 Uhr

Doch die Umfrage in Solothurn zeigt auch: Bei vielen Barbetreibern ist das Interesse gering, bis um 4 Uhr geöffnet zu haben. Im Irish-Pub «Red John» will man freitags und samstags nicht länger als bis 2 Uhr geöffnet haben. Die Billard-Bar schliesst bereits um 0.30 Uhr. Betreiber René Weydknecht zweifelt, ob für eine Billardbar nach Mitternacht das richtige Publikum unterwegs ist. Stephan Marti von der «Barock-» und der «Gassbar» überlegt sich zwar, ob er länger geöffnet haben will. Dafür entschieden hat er sich bisher aber nicht.

Einige nutzten die Möglichkeiten eingeschränkt: In der «Grünen Fee» endet der Barbetrieb am Wochenende in der Regel um 1.30 Uhr. Ab und an, sagt Betreiber Roger Liggenstorfer, wird der Spielraum des neuen Gesetzes aber genutzt. «Wir haben schon vereinzelt länger offen gehabt.» Das entscheide das Personal jeweils spontan. Und auch das «Landhüsli» ist in der Regel bis 2 Uhr – allenfalls bis 3 Uhr – geöffnet. «Wir haben kein Interesse, bis 4 Uhr offen zu halten», hält dort Céline Günther fest. Denn um 8 Uhr eröffne die Bar am Samstag bereits wieder.