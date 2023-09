Hägendorf Schwer verletzter Velofahrer entdeckt – die Polizei sucht Zeugen In Hägendorf ist ein Mann schwer verletzt aufgefunden worden. Laut der Polizei ist er auf der Allerheiligenstrasse in eine Felswand gefahren. Nun werden zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben.

Ein Velofahrer fuhr in Hägendorf offenbar gegen eine Felswand und verletzte sich schwer. Bild: Keystone

Ein schwer verletzter Velofahrer liegt mitten in Hägendorf. Das war die Nachricht, die die Kantonspolizei Solothurn am Dienstagabend erreichte. Was passiert war, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der 48-jährige Mann auf der Allerheiligenstrasse unterwegs war und in eine Felswand krachte. Nach der einer ersten Untersuchung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital gebracht. Die Allerheiligenstrasse war bis ca 00:30 Uhr gesperrt.

Nun laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Es gibt Hinweise, dass eine Frau, die mit einem Jugendlichen unterwegs war, den Unfall beobachtet haben könnte. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 311 94 00 zu melden. (zen)