Hägendorf Ob Dorfabend, Wettspiel oder Veteranenehrung: An den diesjährigen Regionalmusiktagen herrschte eine «einmalige Stimmung» Die Regionalmusiktage 2023 in Hägendorf werden als überaus gelungene Veranstaltung in die Geschichte eingehen. Der Zusammenhalt der Musikfamilie zeigte sich an diesen drei Tagen gerade auch von Jung und Alt.

Verbundenheit zwischen Jung und Alt im Blasmusikwesen zeigt dieses Foto. Bild: zvg/Patrick Lüthy

Mit Musik könne man wortlos viele Gefühle ausdrücken, sagte Daniel Konrad, Pfarrer der Christkatholiken Region Olten, im ökumenischen Gottesdienst am Sonntagfrüh in der Raiffeisen-Arena in Hägendorf. Der Mensch brauche eine Sprache für die Seele, nebst der Religion sei dies die Musik. Ein Musikfest sorge für ein Gemeinschaftserlebnis. «Und die Seele kriegt Nahrung», sagte Konrad.

Wer die Gesichter der Musizierenden an den Regionalmusiktagen in Hägendorf während dreier Tage sah, konnte nur zu einem Schluss kommen: Der Herr Pfarrer hat recht!

Quasi eine Weltpremiere, die Freunde aus Hohenstaufen am Alphorn. Bild: Patrick Lüthy

Schon am Freitagnachmittag um fünf Uhr hatte ein gemeinsames Konzert der organisierenden Vereine Brass Band Kappel und Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach mit ihren langjährigen Partnervereinen aus Deutschland, der Musikkapelle Hohenstaufen und dem Musikverein Lenzfried, den Anlass stimmungsvoll eröffnet.

Frau Landammann Birgit Wyss überbrachte die Grüsse der Regierung. Sie ist flankiert von zwei Ehrendamen. Bild: zvg/Patrick Lüthy

Am Dorfabend mit vielen Darbietungen überbrachte Frau Landammann Brigit Wyss die Grüsse des Regierungsrates und erinnerte in ihrem geschichtlichen Rückblick daran, dass die Blasmusik ihren Ursprung in der Militärmusik habe. Sie gratulierte den Organisatoren: «Es ist alles andere als selbstverständlich, ein solches Fest auf die Beine zu stellen!»

Viele Besuchende bei Highlight Parademusik

Am Samstagmorgen noch vor neun Uhr liefen die ersten Musizierenden von der Raiffeisen-Arena Richtung Schulhaus Thalacker, wo während zweier Tage das Wettkonzert stattfand. Zur gleichen Zeit wurde an der Industriestrasse die Technik für die Parademusik am Nachmittag installiert, eines der Highlights der Veranstaltung.

Die Vereine präsentierten sich auf einer 250 Meter langen Strecke und wurden von drei Experten bezüglich der Güte ihres Vortrags in musikalischer und militärischer Hinsicht bewertet. Hunderte Besucherinnen und Besucher säumten am Samstag und auch tags darauf die Strecke an der Industriestrasse West.

6 Bilder 6 Bilder Festakt Rangverkündigung Parademusik und Veteranenehrung. Bild: zvg/Patrick Lüthy

Am Samstag obsiegte die Brass Band Matzendorf vor der Musikgesellschaft Winznau und der Musikgesellschaft Konkordia Aedermannsdorf; am Sonntag siegte die Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen vor den punktgleichen Musikverein Herbetswil und Brass Band Wisen.

Bild: zvg/Patrick Lüthy Bild: zvg/PatrickLüthy Bild: zvg/PatrickLüthy Bei der Ehrung wird eine Veteranin auf Händen getragen (oben links); Begeisterung Total bei der Veteranenehrung am Samstag (oben rechts) oder am Sonntag (unten).

Ein weiterer Höhepunkt eines jeden Regionalmusikfestes sind die Veteranenehrungen. Hier ehren die Jungen die Alten «für ihre Lebensleistung», wie OK-Präsident Pius Müller am Festakt unterstrich. In der Tat stand schon beim Einmarsch der Fähnriche am Samstag fast die ganze Halle mit knapp tausend Menschen Kopf – respektive diese auf ihren Stühlen und Tischen.

Christoph Egger, Präsident Blasmusikverband Thal-Gäu-Olten-Gösgen, sagte, vor noch nicht allzu langer Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass Vereine aus Kappel und Hägendorf gemeinsame Sache für ein solches Fest gemacht hätten. Heute wisse man: «Der Mut hat sich gelohnt!»

Polonaise abends um halb elf in der Raiffeisen-Arena

Ruedi Berger, Präsident Solothurner Blasmusikverband. Bild: zvg/Patrick Lüthy

Ruedi Berger, Präsident Solothurner Blasmusikverband, sprach von einer «einmaligen Stimmung», die am Fest herrsche. «Es sind diese echten Begegnungen, die uns die Blasmusik schenkt», sagte Berger. Es gelte, dazu Sorge zu tragen und sie zu geniessen. Als der Solothurner Marsch durch die Raiffeisen-Arena tönte, bildete sich eine Polonaise, die länger und länger wurde. Begeisterungsstürme und minutenlanger Applaus abends um halb elf. Gänsehautstimmung pur!

OK-Präsident Pius Müller. Bild: zvg/Patrick Lüthy

So viele strahlende Gesichter, so viele Komplimente, die er und sein OK erhalten hätten. Gelebte Verbundenheit mit den deutschen Freunden bei Kaiserwetter. «Ja, wir sind sehr zufrieden», bilanzierte OK-Präsident Pius Müller am Sonntagabend. Er tat dies auch im Namen von rund 350 unentgeltlich arbeitenden Helferinnen und Helfern.