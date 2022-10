Hägendorf Nach acht Jahren erfolgt die Neuauflage der regionalen Gewerbeausstellung: Die nächste Rexpo findet 2024 statt Die regionale Gewerbeausstellung wurde letztmals 2016 durchgeführt. Nun hat sich ein neues OK für die nächste Ausgabe formiert. Deshalb kam es nicht schon im nächsten Jahr zur Neuauflage.

Das Rexpo-OK (von links): Felicia Studer, Stefan Schulthess, Thomas Lüthi, Melanie Meier, Patrick Brack, Nicole Grütter, Dominique Studerus und Björn Sonderegger. Es fehlt Marco Jenzer. zvg

Die nächste Rexpo findet in zwei Jahren statt: Die regionale Gewerbeausstellung wird in der Raiffeisen Arena in Hägendorf vom Freitag bis Sonntag, vom 7. bis 9. Juni 2024 durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Kürzlich hat sich dazu ein OK formiert. Besonders jetzt nach zweijähriger Durststrecke seien Gewerbeausstellungen unverzichtbare Marktplätze sowie wichtige Informations- und Begegnungsorte für Behörden, Wirtschaft und Bevölkerung, heisst es weiter.

Die Rexpo findet erst 2024 statt, da es viel zu knapp von der Zeit her wäre, bereits im nächsten Jahr eine Rexpo zu organisieren, sagt OK-Vizepräsident Thomas Lüthi auf Anfrage. «Sowohl wir als Rexpo-Team als auch die Ausstellenden bräuchten genügend Zeit für die Vorbereitung.» Bei der Rexpo werden Produkte und Angebote von lokalen und regionalen Handwerks-, Detailhandels- und Dienstleistungsbetrieben präsentiert.

Der Eintritt wird auch bei der nächsten Rexpo kostenlos sein

Das OK-Team weiss noch nicht, wie viele Ausstellende an dabei sein werden. Jedoch hofft man, dass die Raiffeisen Arena gefüllt werden kann, sagt Thomas Lüthi. Wie schon bei den vergangenen Rexpo-Ausgaben wird der Eintritt frei sein.

Das neunköpfige Organisationskomitee plant jeweils für Freitag- und Samstagabend Unterhaltung mit Barbetrieb und Livemusik aus der Region. Als Gastgemeinde wird Adelboden Lenk Kandersteg sich präsentieren. Bereits für die Austragung im Jahr 2020 wäre laut Lüthi dies so vorgesehen gewesen. Die für damals geplante Rexpo wurde allerdings wegen der Coronapandemie abgesagt.