Hägendorf Gemeinderat fordert alternative Linienführung bei einer möglichen Umfahrung ERO+ Eine erweiterte Umfahrung ERO+ wird zehn Jahre nach Eröffnung der sogenannten Entlastung Region Olten (ERO) wieder zum Thema. Der Hägendörfer Gemeinderat hat dazu eine klare Meinung.

Abendlicher Stau auf der Oltnerstrasse in Hägendorf im Bereich Lidl bis Dorfkreisel. Bild: Bruno Kissling

Vor ziemlich genau zehn Jahren ist die Umfahrungsstrasse Entlastung Region Olten (ERO) in Betrieb genommen worden. Am 24. April eröffnete der damalige Baudirektor und Regierungsrat Walter Straumann das rund 300 Millionen Franken teure Projekt.

Derzeit wälzen Kanton und Gemeinden Pläne, wie diese Umfahrung nach Westen erweitert werden kann. Die Dörfer Hägendorf, Rickenbach und der westliche Teil von Wangen bei Olten sollen ebenfalls vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Vor kurzem erschien dazu ein entsprechender Abschlussbericht mit zwei möglichen Varianten für eine Umfahrung ERO+.

Der Hägendörfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung von Ende März nun eine Stellungnahme abgegeben. Für die Exekutive ist klar, «dass es ohne Umfahrung nicht geht», wie es in einer Mitteilung heisst. «In der Vergangenheit ist der Verkehr stark gewachsen, die Infrastruktur aber nicht. Es kann nicht angehen, dass man mit einer schon heute rückständigen Verkehrsinfrastruktur in die Zukunft gehen will», lässt man ausrichten. Beide angedachten Varianten können den Gemeinderat aber nicht überzeugen.

Keine der beiden Varianten überzeugt den Gemeinderat

Bei der Variante «Heute+» würde die bestehende Industriestrasse in Wangen bei Olten, Rickenbach und Hägendorf zur Entlastungsstrasse ausgebaut, die dann schliesslich beim Sabag-Kreisel in Hägendorf in die bisherige Oltnerstrasse einmündet. Dieses Szenario stosse auf wenig Akzeptanz, «weil es nicht ein Fahrzeug aus Hägendorf fernhält», so der Gemeinderat.

Bei der Variante «Heute+ mit ERO+» würde die bisherige Umfahrung ERO dem Bahnhoftrassee entlang bis zum Murpf-Kreisel in Hägendorf West verlängert. So würde auch Hägendorf vom Durchfahrtsverkehr befreit. Doch auch diese Variante überzeugt den Gemeinderat nicht vollends.

Diese hätte nämlich zur Folge, dass die Gegend rund um den Bahnhof Hägendorf kaum entwickelt werden könnte, weil die neue Strasse gleich südlich des Bahnhofs durchführt und als Trennlinie zum im Süden gelegenen Dorfteil wirkte.

Der Gemeinderat fordert daher «eine alternative Linienführung oder eine Niveauentflechtung», wie er weiter schreibt. Ein Tunnel wäre für Gemeindepräsident Andreas Heller die eleganteste Lösung, wie er auf Anfrage sagt. Dies zum Schutz der Anwohnerschaft, der Liegenschaften und aufgrund der Verkehrssicherheit.