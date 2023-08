Hägendorf Firmengründer Fridolin Murpf ist verstorben Der Gründer des Transportunternehmens F. Murpf AG wurde 88 Jahre alt. Er sei nach längerer Krankheit verstorben, schreibt die Firma.

Fridolin Murpf ist 88-jährig verstorben. Bild: zvg

Die Hägendörfer Transportfirma F. Murpf AG trauert um ihren Firmengründer. Fridolin Murpf ist am Dienstag, 8. August, verstorben. Nach längerer Krankheit sei er im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Familie für immer eingeschlafen, wie die Firma in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

1962 legte Fridolin Murpf den Grundstein für die F. Murpf AG, als er ein Occasions-Kippfahrzeug kaufte und begann, Kies für die umliegenden Baustellen zu transportieren. «Dank seiner Weitsicht und von Unternehmergeist beflügelt, schaffte er 1973 sein erstes Kühlfahrzeug an», schreibt die Firma. Damit habe er die Weichen für die

F. Murpf AG gestellt, wie sie sich heute präsentiert: Was als Einmann-Betrieb begann, wuchs stetig und wurde zu einem Unternehmen mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

«Wacher Geist und Grosszügigkeit»

In den über sechzig Jahren Geschäftstätigkeit habe Fridolin Murpf das Unternehmen mit seiner Menschlichkeit und seinem unermüdlichen Einsatz geprägt. Sein wacher Geist und seine Grosszügigkeit hätten bis zuletzt zu seinen Markenzeichen gehört.

Als Bauernsohn in einfachen Verhältnissen im luzernischen Entlebuch aufgewachsen, habe er ursprünglich vorgehabt, sich vom Knecht zum selbstständigen Bauern hochzuarbeiten. Doch aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung war dies nicht möglich, und er suchte sein Glück in der Transportbrache – mit Erfolg.

In den Jahren seines Wirkens habe er die Firma F. Murpf AG in allen Bereichen geformt. Es habe ihn mit Stolz erfüllt, als ab 2004 die zweite Generation in die operative Leitung miteinbezogen wurde. Dass inzwischen bereits einige seiner Grosskinder interessiert sind, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten, habe er als grosse Genugtuung empfunden. «Wir werden unseren Vater und Firmengründer Fridolin Murpf als Vorbild in Erinnerung behalten und sein Lebenswerk mit Leidenschaft und Hingabe weiterführen», schreiben Familie und Geschäftsleitung in der Medienmitteilung weiter. (otr)