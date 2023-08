Hägendorf Fehlalarm in Asylunterkunft auf dem Allerheiligenberg: Bereits fünfmal musste die Feuerwehr umsonst ausrücken Weil der Anfahrtsweg 20 Minuten dauert, kann die Lage vor Ort nicht von einer Einzelperson überprüft werden – es ist jeweils das ganze Hägendörfer Magazin im Einsatz.

In der Asylunterkunft oberhalb von Hägendorf kommt es regelmässig zu Feuerwehreinsätzen, obwohl es nicht brennt. Bild: Bruno Kissling

Seit der Eröffnung der Asylunterkunft auf dem Allerheiligenberg im vergangenen Dezember kam es bereits fünfmal zu einem Fehlalarm, für den das ganze Hägendörfer Feuerwehrmagazin sowie Fahrzeuge aus Wangen bei Olten ausrückten. Das berichtet «20 Minuten».

Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales. Bild: Bruno Kissling

Die automatische Brandmeldeanlage sei aus verschiedensten Gründen ausgelöst worden, erklärte Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales, gegenüber dem Onlineportal: Das Rauchen in geschlossenen Räumen, Wasserdampf beim Duschen und Kochen ohne Dampfabzug oder die missbräuchliche Bedienung des Handschalters.

Anfahrtsweg beträgt 20 Minuten

Obwohl die Feuerwehr mit fünf Einsätzen in acht Monaten nicht «ständig» vergebens ausrückt, wie das Onlineportal titelt, ärgere man sich in Hägendorf über die Einsätze. Und das nicht nur wegen der Kosten, die nach dem zweiten Fehlalarm in Rechnung gestellt werden. So sagt Gemeindepräsident Andreas Heller zu «20 Minuten», dass die Milizfeuerwehrleute ihre Arbeit bei einem Alarm unverzüglich liegen lassen. Wenn dies wegen eines Fehlalarms geschehe, sei das ärgerlich.

Dass jeweils das ganze Magazin ausrücken müsse, liege daran, dass der Anfahrtsweg 20 Minuten betrage, wie ein Feuerwehrmann auf Facebook schreibt. So könne man nicht erst jemanden vorausschicken, um die Lage zu prüfen.

Aktuell arbeiten die Behörden laut Alain Hervouêt an einer «Optimierung der Alarmkette», sodass Fehlalarme künftig minimiert werden könnten. Man prüfe die technischen Einstellungen der Anlage und auch die Kommunikationswege zwischen Zentrum und Feuerwehr würden analysiert und wo nötig angepasst. (otr)