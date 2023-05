Gunzgen Bürgergemeinde baut zwei neue Mehrfamilienhäuser mit je 15 Wohnungen Bis im Frühjahr 2025 entstehen in Gunzgen weitere 30 Wohnungen der Bürgergemeinde. Diese kommen zu den bestehenden 75 Wohneinheiten dazu.

Spatenstich für zwei neue Mehrfamilienhäuser in Gunzgen der Bürgergemeinde. Zvg

Die Bürgergemeinde Gunzgen lud vergangenen Freitag laut Mitteilung Planer und Handwerker zum Spatenstich der Überbauung Niederhof ein. Der Bürgergemeindepräsident Urs Marbet begrüsste die Anwesenden und stellte das Projekt vor. Es werden zwei Mehrfamilienhäuser mit je 15 Wohnungen und eine Einstellhalle mit 60 Plätzen erstellt.

Geplant wurde die Überbauung vom Architekturbüro Zurmühle und Schenk AG in Oensingen und lehnt sich an die bereits bestehenden Mehrfamilienhäuser an. Die Bürgergemeinde hat bereits 75 Wohneinheiten, die sie bewirtschaftet.

Die Kosten für diese Neubauten betragen 13,5 Millionen Franken und werden mit 75 Prozent aus eigenen Mittel finanziert. Die Mietwohnungen werden im Frühjahr 2025 bezugsbereit sein. (otr)