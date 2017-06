Sie gehören schon fast zum Ritual eines jeden Sommers: Glimmbrände auf der Oltner Holzbrücke. Am vergangenen Sonntagabend wars in dieser Saison ein erstes mal so weit: Gegen 17.40 Uhr ging ein Alarm bei der Polizei ein mit der Meldung, bei der alten Brücke steige Rauch aus dem Bodenbereich auf. Entdeckt und gemeldet worden war der Vorfall von Gästen des Aarebistros. Dort schnappte sich einer der Gäste auch einen Feuerlöscher und machte sich auf zur Bekämpfung des Glimmbrandes, der offenbar von weggeworfenen Raucherwaren stammte, wie Polizeisprecher Bruno Gribi gestern auf Anfrage mitteilte.