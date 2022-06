Gemeindeversammlung Kinderbetreuung sorgt in Hägendorf für Gesprächsstoff: «Warum kann die Gemeinde entscheiden, wo mein Sohn betreut werden soll?» In Hägendorf wurde nicht nur über die Jahresrechnung 2021 abgestimmt, sondern auch über ein Postulat zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter.

Kinder spielen unter Aufsicht einer Kindererzieherin im Sandkasten. Damit werden berufstätige Eltern entlastet. Christian Beutler / Symbolbild

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter sorgte an der Gemeindeversammlung von Hägendorf für Gesprächsstoff. Insgesamt 33 Stimmberechtigte waren anwesend. Gemeindepräsident Andreas Heller leitete die Diskussion in der Aula des Schulhauses Oberdorf in Hägendorf ein. Er erklärte, dass die Gemeinde Hägendorf die Betreuung bisher mittels einer sogenannten Objektfinanzierung unterstützt.

Das bedeutet, dass eine Leistungserbringerin unterstützt wird. In diesem Fall das Kinderdach in Hägendorf. Kostendach: 60’000 Franken im Jahr.

Am 24. Dezember 2021 hat Nadine Vögeli, Kantonsratspräsidentin und Einwohnerin der Gemeinde Hägendorf, ein Postulat beim Gemeinderat eingereicht. Damit regt sie die Umstellung von der Objekt- zur Subjektfinanzierung an. Wesentlicher Unterschied: Das Geld zur Unterstützung der Kinderbetreuung fliesst nicht mehr an eine Leistungserbringerin, sondern an die Erziehungsberechtigten des Kindes.

Mehr Flexibilität, Steuersubstrat und Fachkräfte

Das ermöglicht Eltern mehr Flexibilität. Sie können den Betreuungsort ihres Kindes frei wählen. Wer das heute schon so macht, muss für die gesamten Kosten selbst aufkommen. So auch Einwohnerin Sara Fürst, die sich gegen das Kinderdach entschieden hat: «Ein Kind einer Betreuungsperson anzuvertrauen ist ein riesiges Vertrauensvotum. Warum kann die Gemeinde entscheiden, wo mein Sohn betreut werden soll? Ich finde das Modell veraltet.»

Dass diese starre Handhabe nicht mehr zeitgemäss sei, darin waren sich drei Frauen im Saal einig. Ein Mann fragte nach den Kosten. Diese sollen voraussichtlich das bisherige Kostendach von 60’000 Franken um nicht mehr als 20 Prozent übersteigen, so Heller. «Wenn die Kinder betreut werden, ist auch mehr Steuersubstrat möglich», fügte ein Einwohner an.

Auch über den Fachkräftemangel wurde diskutiert. Wenn beide Elternteile vermehrt arbeiten, könne dem entgegengewirkt werden. Schlussendlich wurden die damit verbundenen Anträge mit 25 zu 4 Stimmen angenommen, bei 2 Enthaltungen.

Auch die Rechnung 2021 wurde gutgeheissen

Daneben wurde über einen Kredit für ein neues Stufenpumpwerk in der Höhe von 471’500 Franken abgestimmt. Auch die Rechnung der öffentlich rechtlichen Anstalt Kreisschulhaus Untergäu stand auf der Traktandenliste, sie erwirtschaftete einen Ertragsüberschuss von 19’410.59 Franken. Aus der Rechnung der Regionalfeuerwehr Untergäu geht ein Ertragsüberschuss von 35’609.60 Franken hervor.

Die Rechnung der Sozialregion Untergäu ergibt einen Aufwandüberschuss von 17’430’000 Franken. Das ist knapp eine Million weniger als budgetiert. Die Jahresrechnung der Gemeinde Hägendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 83’707.20 Franken ab- budgetiert war ein Defizit von 1,116 Millionen Franken. Alle Rechnungen wurden einstimmig vom Souverän gutgeheissen.