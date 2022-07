Geburtstag Musikschule Olten: vielleicht 120 oder aber gar 210 Jahre alt? Im September 2022 gibt’s Klassen- und Familienkonzerte à gogo – zur Feier des Jahres.

Sinfonietta der Musikschule Olten spielt in der Schützi während der 23 Sternschnuppen. Remo Fröhlicher

Wo nur stecken die Anfänge? Das ist im Falle der Musikschule Olten gar nicht so einfach zu eruieren. Sicher gilt: Vor 120 Jahren wurde sie als städtische Musikschule Olten gegründet. Ihren heutigen Namen «Musikschule Olten» erhielt die Institution und Teil der Volksschule im Jahr 2006, als die «Jugendmusik Olten» und die 1902 ins Leben gerufene «Städtischen Musikschule Olten» fusionierten.

Aber: Das wäre irgendwie dann doch wieder zu einfach. Gemäss Nachforschungen des ehemaligen Stadtarchivars Martin Eduard Fischer, so verrät das Stadtratsprotokoll von Ende Juni, soll nämlich ab 1812 bereits eine Form der Musikschule existiert haben. In Form einer Gesangsschule. 25 Schülerinnen und Schüler sollen dabei mitgemacht haben, wie Tagebuchaufzeichnungen von Ulrich Munzinger zu berichten wissen.

24000 Franken aus dem Veranstaltungskonto

Jetzt hat der Stadtrat rund 24'000 Franken zur Deckung der Jubiläumsfeierlichkeiten gesprochen. Der Betrag geht zulasten des Veranstaltungskontos der Musikschule. Insgesamt soll die Reihe von Klassen- und Familienkonzerten rund 35'000 Franken kosten. Die Differenz von rund 11000 Franken soll durch «Teilnehmerbeiträge, Kollekten und über die laufende Rechnung» gedeckt werden, so das Stadtratsprotokoll weiter.

Zwischen dem 12. und 25. September 2022 sollen die Konzerte in der Gerolag-Halle an der Industriestrasse über die Bühne gehen. Die Lokalität wird zu diesem Zweck zur «Musikschul-Concert-Hall» mit rund 350 Plätzen umgestaltet.

Andeutungsweise ist auch das Programm schon konturiert. Abends um 19 Uhr finden jeweils 6 Lehrpersonenkonzerte statt, zu denen Oltner Familien und die Öffentlichkeit eingeladen sind. Während einer Woche entfällt auch der Musikschulunterricht, da Schülerinnen und Schüler angehalten sind, mindestens zwei Konzerte zu besuchen. Dafür bekommen sie einen Konzertpass ausgehändigt.

Zudem stehen vier Konzerte am Vormittag an, die städtischen Schulklassen offen stehen. Und: Talentierte Solistinnen und Solisten treten ebenso in Erscheinung wie fortgeschrittene Jugendlichen mit ihrem Sinfoniekonzert, das am 25. September den Abschluss bildet.