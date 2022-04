Freiluftinstallation Beim Oltner Platz der Begegnung wird für drei Wochen auf das Thema «koloniales Erbe» aufmerksam gemacht Cilgia Rageth stellt ihre partizipative Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» für drei Wochen beim Platz der Begegnung in Olten aus. Es ist der 18. von insgesamt 50 Standorten schweizweit. Im Zentrum stehen Völkerschauen und das Söldnerwesen.

Cilgia Rageths Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» wird bis zum 12. Mai beim Platz der Begegnung in Olten ausgestellt sein. Patrick Lüthy

Beim Oltner Platz der Begegnung, zwischen Kinderspielplatz und dem Haus der Museen, hängt seit vergangenem Freitag für drei Wochen Cilgia Rageths 20 Meter lange Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe».

Beim Betrachten der Freiluftinstallation sticht gleich das Wort Menschenzoo heraus und verdeutlicht gleichzeitig die Themen: Völkerschauen und Söldnerwesen. Rageth macht in ihrer Wanderinstallation auf die historischen Ereignisse aufmerksam und zeigt, wie sich die Schweiz an der Sklaverei beteiligt hat. Rageth sagt:

«Der visuelle Anstoss soll eine Einladung sein, sich mit den Themen, die unsere 500-jährige Geschichte ausmachen, auseinanderzusetzen.»

Rageth lädt auch in Olten Oberstufenklassen ein, die von ihren Lehrkräften begleitet werden. Sie gebe ihnen eine Einführung und einen Arbeitsauftrag. Die Schülerinnen und Schüler wählen in einer kleinen Gruppe ein Plakat aus und erläutern es dann anschliessend in der Schule.

Reproduzierte Kleider und historische Texte

Schwarze Kleider hängen an den obersten Bambusstangen, welche die Künstlerin aus alten Stichen reproduziert hat. Bei der Deportation trugen die Sklavinnen und Sklaven jedoch weisse Kleider. Um einen Ausdruck der Trauer und eine Ernsthaftigkeit zu vermitteln, hat Rageth sie schwarz eingefärbt.

Die Freiluftinstallation macht auf die Menschenzoos und das Söldnerwesen aufmerksam. Patrick Lüthy

Unter den Kleidern ist eine weitere Bambuslinie gespannt: mit historischen Texten zum Thema. Durch die Treppen beim Platz der Begegnung sind die Publikumsreaktionen für Rollstuhlgängige nicht gut lesbar. Deshalb sind sie zusätzlich im Magazin ausgelegt.

Ein Werk, das Betrachtende fordert

Der Titel «Nachdenken über das koloniale Erbe» deutet bereits darauf hin: Die Installation soll sich direkt den Betrachtenden zuwenden. Rageth:

«Die Installation steht still da. Aber inhaltlich bewegt sie sich von Station zu Station ein Stück weiter.»

Unter den reproduzierten Sklavenkleidern und den historischen Lektüren ist ein weiterer Bambusstrang gespannt. Darauf können Passantinnen und Passanten ihre Gedanken und Eindrücke festhalten. Dialogerinnen seien meistens vor Ort und helfen, sagt Rageth. Die Reaktionen können aber auch via E-Mail geschickt werden.

Rageth selbst wird zeitweise vor Ort sein. Sicher aber, wenn Schulklassen vorbeikommen.