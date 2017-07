Gestern Montag feierte die Lady Fitness Factory in Boningen Eröffnung, auch wenn bislang nur auf Anmeldung hin trainiert werden kann. «Fitness mit Genuss»; so deklariert Geschäftsinhaber Pascal Jörg seine neuste Idee: Ein 24-Stunden Fitness Center, welches nur für Frauen zugänglich ist. «Ausser einigen wenigen männlichen Instruktoren», fügt er schmunzelnd an. Man wolle schliesslich offen bleiben und die Trainingsmöglichkeiten nicht einschränken. Mit dem Tag der offenen Tür am 26. und 27. August folgt die definitive öffentliche Zugänglichkeit.

Auch dafür hat sich der Geschäftsinhaber etwas Spezielles überlegt: Bei einer Weindegustation sollen die Besucher durch die Räumlichkeiten geführt werden und das Motto des Fitnesscenters erleben. Denn die neue Factory stelle nicht nur das Trainieren in den Vordergrund, sondern biete auch etwas Gutes für die Seele. «Die Mitglieder können sich auf der Gartenterrasse oder im Bistro treffen und dort verweilen», preist Jörg die Örtlichkeit an. Dieser setzt vor allem auf Stammkunden, die vom neuen Angebot überzeugt sind.

Entstanden ist die Idee in der bereits vorhandenen Liegenschaft der Fitness Factory in Olten. Ein unbenutzter Raum gab dem Inhaber den Anstoss, diesen exklusiv nur Frauen zugänglich zu machen. Vom grossen Ansturm war selbst er überrascht. Die Nachfrage sei bei Frauen allen Alters vorhanden. «Viele fühlen sich in gemischten Zentren unsicher oder beobachtet», vermutet Jörg. Die Lady Fitness Factory bietet Frauen eine sichere Umgebung, in welcher sie sich ungestört auf das Training konzentrieren können. Dies sei für viele ausschlaggebend. Auf die Liegenschaft in Boningen wurde er per Zufall aufmerksam, obwohl Jörg als ehemaliger Baumeister für die Errichtung des Gebäudes zuständig war.

Die modernen Örtlichkeiten sind mit verschiedenen Geräten ausgerüstet, die ein vielseitiges Angebot garantieren. So kann man in der Lady Fitness Factory unter anderem Kraft- und Ausdauertraining oder Groupfitness betreiben. Auch ein Solarium ist vorhanden. Hinzu kommt, dass man das Abonnement in Boningen mit Olten kombinieren kann. Mit der Vielseitigkeit und den 24-Stunden Öffnungszeiten ist das Lady Fitness Factory eine Neuheit in der Region und für den Geschäftsführer ein vielversprechendes Vorhaben.