Jeder kennt es: Kurz vor dem Urlaub steigt der Stresslevel noch einmal an. Ist alles eingepackt? Gibt es auch bestimmt kein Stau auf dem Weg zum Flughafen? Was nimmt man mit, um für jede Witterung gewappnet zu sein? Für einige Feriengäste ist es aber mit diesen Fragen noch nicht getan.

Herrchen und Frauchen geniessen bunte Cocktails in der Sonne, während Bello traurig alleine zu Hause sitzt und auf die Rückkehr wartet? Das muss nicht sein. Deshalb sollte man sich vor der Abreise gut organisieren, damit der Vierbeiner zu Hause ebenfalls gut versorgt ist. Wer niemanden kennt, der sich während den Ferien um das Tier kümmert, kann den Liebling ins Tierdörfli Olten bringen. Diese bieten in den Ferien jeweils rund 10 Plätze für Hunde und Katzen und rund 20 Plätze für Kleintiere an. Wegen der Platzzahl ist eine vorzeitige Reservation zwingend.

Zudem muss jeder Tierhalter einen sogenannten Tierpensionsvertrag unterschreiben. Darin verpflichtet er sich, das Tierheim zu informieren, falls er seinen Vierbeiner nicht wie vereinbart abholen kann. Ausserdem stellt das Tierheim damit sicher, dass das Tier ins Eigentum des Tierdörfli übergeht, sollte sich der Besitzer 14 Tage nach Beendigung des Vertrages immer noch nicht gemeldet haben.

In diesen Fällen dürfen die Mitarbeiter dem Tier ein neues zu Hause suchen. Ohne den Tierpensionsvertrag dürfte dies nämlich nicht passieren. Dann bliebe das Tierheim sowohl auf dem Tier, als auch auf den Kosten hocken. «Das kommt jedoch nur selten vor», meint Susanne Klein, Leiterin des Tierdörfli Olten.

Weiter setzt das Tierdörfli voraus, dass die Tiere geimpft und gechippt sind. Damit wird verhindert, dass ein kranker Gast alle anderen Tiere anstecken könnte. Die Sicherheit und der Komfort der Fellnasen gehen in allen Fällen vor.

Für die Ferientiere berechnet das Tierdörfli, je nach Aufwand und Grösse des Tieres, zwischen 30 Franken pro Tag für Katzen und Kleintiere und 60 Franken pro Tag für Riesenhunderassen. In diesem Preis inbegriffen sind Unterkunft, Verpflegung und die normale Pflege. Demzufolge sind die Kosten, die die rund 40 Feriengäste während dieser Zeit verursachen, gedeckt. Diese machen jedoch nur sieben Prozent aller Tiere aus. Für die Versorgung und Pflege der restlichen, mehr als 400 Schützlinge ist das Tierheim auf Spenden angewiesen.