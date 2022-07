Feier Kantonsschule Olten: Die Maturazeugnisse sind verteilt An der Maturfeier der Kantonsschule Olten durften 117 Maturandinnen und Maturanden aus 7 verschiedenen Klassen ihr Maturazeugnis entgegennehmen.

Die Band der Klasse 4nG sorgte für den musikalischen Rahmen. zvg

Konrektorin Aline Müller knüpfte an das diesjährige Maturbuchmotto «Disney»-Märchen an und erinnerte an das verwunschene Disneyschloss hinter Baugerüsten, verdeckt unter Bauschutt, an die Herausforderungen auf der Suche nach dem verborgenen Schatz. Und an die Bösewichte, welche mit Lärm und Bauabsperrungen vom rechten Weg abzuhalten versuchten, an den ganz grossen Bösewicht mit der Krone, welcher zeitweise die Türen zum Schloss versperrte und allen Masken aufzwang. Was für ein Setting!

Auch Konrektor Henzi bezog sich auf das Märchenschloss auf dem Umschlag des Maturbuches, gab gleichzeitig aber auch zum Besten, wie vorangehende Generationen die Kantonsschule bezeichneten: «Der Bunker» (Titel einer SchülerInnenzeitung, die 2009 zwei- oder dreimal erschienen ist), «Gefängnis Hardwald» (Maturbuch 2015) oder «Betonbunker».

Letztere Bezeichnung hatte das diesjährige externe Evaluationsteam im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern aufgeschnappt und setzte ihr einen anderen entgegen: «Nach der sechsjährigen Totalsanierung und Renovierung der Kantonsschule Olten entspräche die Bezeichnung ‹Lerntempel›, zu welchem täglich hunderte junge Menschen hochpilgern, um sich zu bilden, eher der Realität».

Gundeep Singh, 4NG, hat die beste Matur 2022 gemacht. zvg

Ob man sich in der Begrifflichkeit gerade am Göttlichen orientieren muss, möge dahingestellt bleiben. Thomas Henzi präsentierte den einen oder anderen Erklärungsversuch, der aber nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehört.

«Die Kantonsschule Olten ist eine moderne und lebendige Schule»

Jedenfalls konnte das Evaluationsteam seine Begeisterung gut begründen: «Die Kantonsschule Olten ist eine moderne und lebendige Schule, beheimatet in einem architektural prächtigen, frisch renovierten Gebäude. Ihre Lage mit Blick auf die Stadt Olten ist einzigartig, die grosse Mehrheit der 1100 Schülerinnen und Schüler fühlt sich an der Schule wohl.

Die Schulleitung und die Mitarbeitenden setzen sich mit hohem Engagement und Erfolg für die Bildung und das Wohl der Schülerinnen und Schüler ein. […] Die Haltung der Leitung und der Mitarbeitenden dieser Schule ist in Tat und Wort humanistisch geprägt. Sie wird vorbildhaft von allen Mitarbeitenden der KSOL den Schüler*innen vorgelebt.»

Zauberhafte Gitarrenklänge

Doch zurück vom Legendären zum Märchenhaften – nach langen Bewährungen folgte der erlösende Satz: «…und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende». Es folgten Glückwünsche, Hoffnungen, Aufmunterungen für den weiteren Weg.

Die Maturzeugnisse wurden verteilt, Preise vergeben, die Schülerinnen und Schüler blickten auf ihre Zeit im Märchenwald zurück, lobten und dankten, sangen und machten Spiele – manchmal gut vorbereitet, manchmal spontan, manchmal echt witzig, manchmal wusste man nicht, was man denken sollte. Es war eben wie im wahren Märchen: Es braucht auch Trolle!

Was aber wirklich zauberhaft war und alles Märchenhafte übertraf, waren die Gitarrenklänge, gestaltet von Natascha Gertsch, ihrem Trio und Denis Furrer – einem Adepten der Magie, der noch einen langen Weg im Märchenschloss vor sich hat.

Maturi und Maturae Klasse 4aN Ari Fadime, Trimbach; Asani Bajram, Dulliken; Begovic Emir, Hägendorf; Dietschi Denis, Neuendorf; Flückiger Remo, Gunzgen; Fröhlich Oriana, Niedergösgen; Heutschi Yannis, Däniken; Karuneswaran Kabisha, Trimbach; Kempter Marc, Neuendorf; Krinn Paula, Hägendorf; Kritikos Sophie, Olten; Maritz Soraya, Olten; Roth Leana, Wangen b. Olten; Ryf Diego, Trimbach; Thiel Jakob, Dulliken; Thiruchchendooran Vithusha. Dulliken; Wyss Julia, Wangen b. Olten; Zeltner Robin, Däniken.

Klasse 4bN Adam Jaël; Kestenholz; Arpagaus Andrina, Däniken; Bielser Nils, Obergösgen; Bieri Lea, Schönenwerd; Huber Klara, Eppenberg; Künzli Moira, Olten; Meier Luca, Lostorf; Nogueira Silva Rodrigo, Olten; Rötheli Christina, Härkingen; Ruch Leandra, Schönenwerd; Scherer Till, Lostorf; Schwab Paula, Olten, Senn Cyril, Kestenholz; Studer Linus, Schönenwerd; Thüring Sofia, Olten; Weber Thomas, Stüsslingen.

Klasse 4nG Abudhahir Arshiya Ara, Trimbach; Balkaç Kutadgu Manas, Olten; Bégue Till, Wangen b. Olten; Buri Nina, Olten; Dörfliger Joëlle, Kappel; Fecko Peter, Erlinsbach; Fürst Michelle, Kappel; Grütter Moana, Gretzenbach; Hänggi Nico, Olten; Heller Leander, Trimbach; Juch Philipp, Starrkich-Wil; Knobel Jonas, Däniken; Knurek Olgierd, Hägendorf; Kretzschmar Sarah, Buckten; Nebel Kai, Olten; Nydegger Kim, Niedergösgen; Roca Raffaele, Niedergösgen; Schärer Anna-Lea, Solothurn; Singh Gundeep, Obergösgen; Spielmann Urs, Niedergösgen; Stark Nicola, Starrkirch-Wil.

Klasse 4WM Aemmer Anouk Gloria, Kappel; Andrik Nadine, Olten, Büttiker Alexander, Olten; Forciniti Margherita, Kappel; Fürst Valeria, Wolfwil; Gallauer Siri, Schönenwerd; Laski Fernando, Trimbach; Lirgg Julian, Trimbach; Menth Marvin, Wangen b. Olten; Ramalingam Aksana, Oberbuchsiten; Rudolf Thomas, Oberbuchsiten; Steck Sarah, Neuendorf; Stöckli Chantal, Trimbach.

4aL Baumann Florian, Wangen b. Olten; Bloch Isabelle, Olten; Donatiello Elisa, Gretzenbach; Gerber Jessica, Niedergösgen; Gisi Sarah, Niedergösgen; Heyd Aischa, Egerkingen; Leuenberger Joana, Olten; Lujanovic Doris, Olten; Maier Melissa, Gretzenbach; Müller Tiziana, Däniken; Peier Elin, Lostorf; Santelli Chiara, Wolfwil; Schibli Samira, Olten; Stichelberger Anigna, Niedergösgen; Strub Lisa, Winznau; Wahl Rosi, Starrkirch-Wil; Ziegler Sophia, Wangen b. Olten.

4bW Bianchi Luca, Oberbuchsiten; Bürgi Mia, Kestenholz; Collioud Sophia, Kestenholz; Gaio Davide, Gretzenbach; Grob Enea, Boningen; Härtsch Jasper, Wangen b. Olten; Heim Sandro, Neuendorf; Hofer Carlo, Olten; Jenni Alexander, Fulenbach; Kanagasabesh Sinega, Boningen; Kohler Silvan, Boningen; Kunz Céline, Erlinsbach; Popescu Stephanie, Wangen b. Olten; Sägesser Laura, Kestenholz; Studer Nico, Kappel; Walther Jonas, Härkingen; Zwyssig Viviano, Olten.