Fasnacht light Mike Zettel lässt eine Bühne für Guggen und Sängercliquen aufstellen: «Es kann nicht sein, dass fast nichts läuft in Olten» Die Fuko stellt trotz Lockerungen des Bundesrats keine Anlässe auf die Beine. Nun springt Eventorganisator Mike Zettel in die Bresche und stellt mit Partnerfirmen eine Bühne in der Oltner Kirchgasse auf.

Oltner Strassenfasnacht 2020: So ähnlich könnte es dieses Wochenende auch wieder aussehen in der Oltner Kirchgasse. Bruno Kissling

Mike Zettel ist Geschäftsführer und Inhaber Kein Ding GmbH & Event Ding AG Patrick Lüthy

Am Mittwochabend im Stau hatte er die Idee – innerhalb eines halben Tages war dann die Sache organisiert: Mike Zettel, bekannt als Geschäftsführer der Messe in Olten MiO und Mitorganisator des letztjährigen Adventsdorfs, hat seine Kontakte spielen lassen: «Es kann nicht sein, dass fast nichts läuft in Olten in Sachen Fasnacht», begründet Zettel seine Motivation.

In den umliegenden Dörfern und in Solothurn gibt es Chessleten und viele Anlässe, in Luzern wurde innert kurzer Zeit eine komplette Fasnacht aus der Taufe gehoben. Die Oltner Fuko organisiert trotz Lockerungen des Bundesrats keine eigenen Anlässe - ausser den Apéro zur Ausstellungseröffnung im Kunstmuseum.

Er hat ein paar Anrufe getätigt, einen Plan gezeichnet und am Donnerstagmorgen kam dann das Okay der Stadtverwaltung: Diesen Samstag (13 bis 21 Uhr) und Sonntag (12 bis 18 Uhr) wird eine offene Bühne in der Kirchgasse für Guggen und Sängercliquen aufgestellt sowie ein Imbissstand mit Ausschankwagen und ein paar Stehtischen für das leibliche Wohl sorgen. Neben Zettels Firmen (Organisation und Personal) sorgen die F. Furrer GmbH aus Kappel (Bühne) und die Event Technik 3000 GmbH aus Däniken (Musikanlage) für die nötige Infrastruktur.

«Es ging alles sehr schnell und unkompliziert», windet er den angefragten Unternehmen und der Stadt Olten ein Kränzchen. Guggen und Sängercliquen hätten sich schon gemeldet, dass sie kommen werden, sagt Zettel. Ein festes Programm ist nicht geplant.

Ziel sei es, dass es eine Art Fasnacht light gebe in der Oltner Innenstadt, so Zettel. Das Finanzielle sei sekundär. Man hoffe, dass wenigstens die Fixkosten von mehreren Tausend Franken gedeckt seien, sagt der Organisator. Wenn von den Einnahmen etwas übrig bleibe, würden diese unter den Firmen aufgeteilt.