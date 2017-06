«Ich bin sehr zufrieden mit dem Besucheraufmarsch», meinte Kommandant Philipp Stierli. Insgesamt hatten die Vorbereitungen zum Erlebnistag zwei Jahre in Anspruch genommen. «Die haben sich gelohnt», so Stierli weiter. Gut 80 Angehörige der Feuerwehr (AdF) zählt man in der Stadt; davon sind rund 15 Prozent Frauen. Und auch mit ihnen allen war der Kommandant zufrieden. «Sie alle sind heute sehr motiviert», gabs als Lob von ganz oben. Deren Motivation habe er am Samstagmorgen kurz vor 07 Uhr schon gespürt, so Stierli.

Finden etwa andere Übungen an einem Samstagmorgen statt, sei das gelegentlich schon anders, schmunzelte der Kommandant. Und so nebenher beantwortete er noch die Frage eines Feuerwehrsoldaten, ob die Fahrzeugsirene zu Demonstrationszwecken gestartet werden dürfe, konziliant mit einem «eher nein.» Das Blaulicht dagegen, das dürfe schon angeworfen werden.

Allzeit bereit

Was hatte doch Alex Eugster vom legendären Trio Eugster fürs Löschzugchörli Interlaken 1988 ersonnen: «Miir si vo dr Füürwehr, s’isch en alte Bruch: Immer wenn mer lösche sött, stoht eine uf em Schluch.» Eine Mär, nichts weiter als eine alte Mär. In Olten stand niemand auf dem Schlauch. Von den AdF jedenfalls nicht. Und wäre etwas Ernsthaftes gewesen: Die Regionalfeuerwehr Untergäu (RFU) wäre eingesprungen. «Das ist so üblich», nickte Stierli.