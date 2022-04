Erfolg gefährdet Die Gäste bleiben aus: Neuer Wirt der «Fähre» Obergösgen zeigt sich ratlos – noch will er bis im Herbst weitermachen Pizzas, Schweizer Küche und bald auch wieder mit Kegelbahn: Das waren Anfang Jahr die Pläne des neuen Pächters im bekannten Landgasthof. Jetzt droht das Konzept zu scheitern.

Das Landgasthaus Restaurant Fähre in Obergösgen: Wieder droht ein neuer Pächter, an der einst weit bekannten Gastro-Adresse zu scheitern. (Archivbild) Bruno Kissling

Mitte Januar waren die Ambitionen gross: Das Restaurant Fähre in Obergösgen wieder zum Treffpunkt für die Bevölkerung machen. Der gastronomische Quereinsteiger Ergül Dede und sein Team wollten das Lokal am Aareufer wieder über den Ort hinaus als kulinarischen Fixpunkt auf der Karte etablieren. Mit Schweizer Küche und Pizzas. «Alle sagen, dass ihr eigene Pizzateig der beste sei – das ist auch hier so», meinte er damals gut gelaunt. Und: «Man muss halt herkommen und ihn probieren.»

Vor dem Wiedereröffnungsfest, das mit einem Spezialangebot vom Grill begangen wurde, zählte ein Countdown auf der Betriebs-Website die Tage bis zum Event. Die Seite ist noch online – die Ziffern fallen noch immer.

Gut drei Monate später zeigt sich Geschäftsführer Dede etwas konsterniert: Nach der Eröffnung sei es zwar nicht schlecht gelaufen, «aber in letzter Zeit kommen fast keine Leute mehr», fügt er hinzu. Woran das liegt? Dede zeigt sich ratlos: «Ich weiss es nicht, ich kann es mir nicht erklären.»

Ob es am Pizzateig liegt? Ist die geografische Lage schuld? Oder die Folgen der Corona-Massnahmen, die Lieferdiensten zwar Umsatz bescheren, aber der herkömmlichen Gastronomie das Leben schwer machen? Pächter Ergül Dede hat darauf keine Antwort.

Auch intern gebe es Probleme, doch darüber möchte er lieber nicht sprechen. Klar ist, so lässt sich auf Dauer nicht wirtschaften. Dede sagt am Telefon: «Wir schauen im Herbst, wie die Situation ist. Dann treffen wir eine Entscheidung, wie es weitergeht.» Noch bleibt ihm die Hoffnung auf einen erfolgreichen Sommer. Schliesslich hat das Restaurant eine grosse Terrasse, von der es sich an heissen Tagen auf das kühle Wasser blicken lässt.

Mehrere erfolglose Pächterwechsel

Ihren Platz in den Plänen zur Wiedereröffnung hatte auch die Bowling- und Kegelbahn. Ein Verein sollte diese nach kleineren Sanierungsarbeiten wieder betreiben. Ob es nun dazu kommt, ist offen.

Nachdem der Landgasthof über viele Jahre erfolgreich von der Familie Meier geführt wurde, kaufte 2005 der Obergösger Peter Wanner die Liegenschaft, seine Frau betrieb das Dancing. 2007 wurde beim Hochwasser der Keller geflutet, danach folgten mehrere Pächterwechsel.

Zuletzt verkaufte Wanner die Liegenschaft aus gesundheitlichen Gründen an eine Immobilienfirma. Diese konnte während langer Zeit keine Mieterschaft für das traditionsreiche Lokal finden, es stand lange Zeit leer.