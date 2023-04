Energieversorger Städtische Betriebe Olten: Energieverbrauch sinkt stark, trotzdem reicht es noch zu einem Jahresgewinn Die Folgen der Energiekrise spüren auch die Städtischen Betriebe Olten: Wegen des milden Winters und der Sparanstrengungen der Kundschaft hat der Versorger weniger Energie verkauft.

Die Städtischen Betriebe Olten haben weniger Energie verkauft. Bild: Bruno Kissling

Das vergangene Jahr Stand im Zeichen des Ukraine-Kriegs und der damit sich verschärfenden Energiekrise. Das haben auch die Städtischen Betriebe Olten, die zu 100 Prozent im Besitz der Einwohnergemeinde Olten sind, zu spüren bekommen. Der Energieverbrauch ist wegen des milden Winters und der Sparanstrengungen der Kundschaft stark zurückgegangen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Vor allem beim Gas zeigt sich dies deutlich: Der Verkauf nahm um 18,5 Prozent ab und liegt damit deutlich unter Vorjahresniveau. Mit 524 Millionen Kilowattstunden bewegt sich der Verkauf auf dem tiefsten Wert seit 15 Jahren. Begründet wird dies unter anderem mit der um 18 Prozent tieferen Anzahl Heiztage. Aber auch Sparappelle des Bundes, Umschaltungen auf den Zweitbrennstoff Öl oder Produktionsunterbrüche wegen der hohen Preise führten zu Minderverbräuchen, wie es weiter heisst.

Beim Strom ist der Rückgang mit 2,5 Prozent weniger stark im Vergleich zum Vorjahr. Der Energieverkauf an die Endverbrauchenden bewegte sich bei 137,8 Millionen Kilowattstunden. «Trotz entsprechend tieferer Beschaffungsmenge führten die höheren Marktpreise zu höheren Beschaffungskosten», heisst es in der Mitteilung. Diese Kosten wurden an die Endverbrauchenden – sowohl im Markt als auch in der Grundversorgung – weitergegeben.

Die Vorbereitungen auf eine mögliche Mangellage sowohl im Strom – wie im Gasbereich benötigte laut Mitteilung nicht nur aussergewöhnlich viel Kapazität, sondern stellte auch hohe Anforderungen an die eigene Liquidität: Alleine die vom Bundesrat geforderte Einspeicherung von Gasreserven für den Winter habe über 10 Millionen Franken gebunden.

Tieferer Absatz führt zu tieferem Jahresgewinn

Der generell sinkende Energieverbrauch zeigt sich auch im Betriebsergebnis. Der Ertrag ist zwar gegenüber dem Budget um 8,9 Millionen Franken auf 105,2 Millionen gestiegen. Dies ergibt sich vor allem aufgrund der höheren Preise respektive Umsätze im Geschäftsbereich Erdgas/Biogas/Wärme.

Der zum Ertrag proportional gestiegene Betriebsaufwand ist ebenfalls auf den Geschäftsbereich Erdgas/Biogas/Wärme zurückzuführen. Allerdings führten die tieferen Absatzmengen beim Gas infolge des tieferen Verbrauchs der Industrie und der Massnahmen gegen die Energiekrise zu einem tieferen Bruttogewinn.

Der Jahresgewinn 2022 fällt deswegen mit 845’000 Franken nach Verzinsung des Dotationskapitals um 550’000 Franken tiefer aus als im vergangenen Jahr und um 370’000 Franken tiefer als budgetiert.

Die Nettoinvestitionen betrugen rund 4,9 Millionen Franken. Bei der Elektrizität wurde nebst dem Ausbau der öffentlichen LED-Beleuchtungen vor allem in Trafostationen, Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen investiert, wie es in der Mitteilung heisst. Im Bereich der Gas- und Wärmeversorgung wurden vor allem Erneuerungsinvestitionen vorgenommen, indem Grauguss- und Duktilgussleitungen ersetzt wurden. Das Wasserleitungsnetz wurde auf einer Länge von 500 Metern saniert. (fmu)