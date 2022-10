Energiekrise Keine Winter- und Weihnachtsbeleuchtung, tiefere Temperaturen im Schwimmbad: So will Hägendorf Energie sparen Auch der Hägendörfer Gemeinderat befasste sich an seiner letzten Sitzung mit dem Energiesparen. Nun hat das Gremium diverse Beschlüsse gefällt. Auf schärfere Massnahmen hat er bisher aber noch verzichtet.

Die Temperaturen im neu renovierten Hallenbad werden zum Energiesparen gesenkt. Bruno Kissling

Die Gemeinde Hägendorf befasst sich ebenfalls damit, wo und wie Energie eingespart werden kann, um einer möglichen Energieknappheit entgegenzuwirken. Auf Initiative des Gemeindepräsidenten Andreas Heller haben die Gemeinderäte in der vergangenen Sitzung diverse Vorschläge gemacht, die dem Rat nun zum Entscheid vorgelegt wurden, wie es in einer Mitteilung heisst. So verzichtet Hägendorf in diesem Jahr auf die Winter- und Weihnachtsbeleuchtung.

Der Weihnachtsbaum im Dorf soll aber beleuchtet werden; der Strom dazu soll laut der Kulturkommission aus alternativen Quellen gewonnen werden. Zudem hat die Gemeinde bereits einige Massnahmen punkto Stromsparen umgesetzt: So wird zum Beispiel das Logo der Raiffeisenarena, in enger Zusammenarbeit mit der Bank, nur in Ausnahmefällen beleuchtet. Ausserdem werde das Thema Stromsparen auch in den Schulunterricht eingebaut wie dies bereits bei den Themen Wasser und Littering der Fall sei.

Der Gemeinderat hat ferner entschieden, die Temperaturen in den Verwaltungsräumen, den Turnhallen, den Schulzimmern und im Schwimmbad zu senken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dies alles auf Zusehen hin – besonders, was die Schule betrifft. Da es sich beim Schwimmbad um einen Schul- und Ausbildungsraum handle, habe sich der Gemeinderat dazu entschlossen, dieses vorderhand nicht zu schliessen. Ebenfalls nicht verzichtet werden soll auf die Strassenbeleuchtung. Dies aufgrund von Sicherheitsvorgaben und aus technischen Gründen.

Gemeindevizepräsident Patrick Rossi tritt zurück

Patrick Rossi von der FDP hat sich entschieden, von seinem Amt als Gemeinderat und damit auch als Gemeindevizepräsident zurückzutreten. Dies laut Mitteilung vor allem aus beruflichen Gründen. Rossi war seit August 2016 Mitglied des Gemeinderats und seit Mai 2019 Vizegemeindepräsident. In dieser Zeit habe er die Geschicke des Gemeinderats und der Gemeinde wesentlich mitgeprägt, etwa als Präsident der Sozialbehörde von 2017 bis 2019, und habe sich bei der Erstellung diverser Gemeinde- sowie gemeindeübergreifender Reglemente verdient gemacht.

«Der Gemeinderat bedauert diesen Entscheid ausserordentlich und dankt Patrick Rossi für seinen Einsatz zum Wohle der Gemeinde», heisst es. Der Gemeinderat gibt der Hoffnung Ausdruck, dass sich Rossi beispielsweise in einer Kommission weiter für Hägendorf engagiert. Ab Januar 2023 wird die freisinnige Ersatzgemeinderätin Désirée Tobler, die aktuell Mitglied der Finanzkommission ist, in den Gemeinderat nachrücken. Ebenfalls im Januar wird laut Mitteilung über die Ressortverteilung und das Vizepräsidium entschieden. (otr)