Endlich Oltner Chilbi: Nach zweijährigem Unterbruch ist sie wieder da

Und los gehts! Bruno Kissling

Seit gestern Freitag dreht’s wieder im ganz ordentlichen Rahmen, das Riesenrad. Und seit gestern windet sich auch die Zuckerwatte wieder um den Holzstängeln, läuft der Losverkauf rund. Nach zweijährigem Unterbruch lässt sich feststellen: Die Oltner Chilbi ist wieder da.

Bereits kurz nach 18 Uhr, der offiziellen Startzeit, tummelten sich Hunderte von Besuchern auf dem Festgelände in der Innenstadt und schon um 19 Uhr wurde die Menge langsam dichter und die Gassen voller.

Optimisten gehen davon aus, dass sich rund 150'000 Besuchende an der vier Oltner Chilbitagen erwartet. Man geht, nach zweijähriger Abstinenz, von einem gewissen Nachholbedarf aus. Nach einem guten Start am Freitagabend läuft der Rummel am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag und Montag ab 11 Uhr.