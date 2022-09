Ende Derniere in der Schützi Olten: Das Format «Knapp live» tritt von der Bühne ab «Knapp live» heisst das lebendige Format rund um Roman Riklin, Daniel Schaub und Michael Elsener. Am 22. September hat es in der Schützi Olten seinen letzten Auftritt.

Presseaufnahme von Roman Riklin und Daniel Schaub. Zvg

Nach sieben Jahren und 18 Live-Abenden ist Schluss: Das Format «Knapp live» geht in den Ruhestand. Am 22. September, kurz nach 10 Uhr abends, wird das Format Geschichte sein und die Derniere in der Oltner Schützi hinter sich haben: Deren letzte Protagonisten: Riklin & Schaub sowie Michael Elsener. Grund der Aufgabe: Verleger Thomas Knapp will sich auf die Literatur & Bühne mit 28 Veranstaltungen in etwas kleinerem Rahmen konzentrieren.

Michael Elsener Nadia Schaerli

«Knapp live», das Format des hiesigen Knapp Verlags, feierte 2016 in der Schützi Premiere. In den ersten beiden Jahren gab es jährlich vier Veranstaltungen. Der Erfolg von «Knapp live»: die Einzigartigkeit des Programms. Mit Inhalten, die es in der Auswahl der Auftretenden noch nie gegeben hat – und auch nie mehr geben wird.

Auf der Bühne wurden Künstlerinnen und Künstler vereint, die sonst nie gemeinsam auftreten. Unvergessen der Männerabend mit Mike Müller, Hannes Hug, Bänz Friedli und der Familienband Wyss oder die Ladies Night unter anderen mit Frölein Da Capo und Tanja Kummer. Insgesamt traten 85 Kunst- und Kulturschaffende auf. Eine kleine Auswahl: Kilian Ziegler, Lisa Christ, Alex Capus, Patti Basler, Lara Stoll, Dominik Muheim, Hanspeter Müller-Drossaart, Pedro Lenz und Franz Hohler.

Für die Derniere am 22. September, 20 Uhr, wurden Riklin & Schaub verpflichtet, die im Rahmen der Kabarett-Tage mehrmals in der Schützi aufgetreten sind. Doch weil Riklin & Schaub in diesem Frühjahr bereits im Schwager Theater gebucht waren, wurde das Duo mit dem Comedy-Star Michael Elsener ergänzt. Riklin und Schaub – («Heinz de Specht») sind erfolgreich mit ihrem Duo-Programm «Was wäre, wenn – ein Liederabend im Konjunktiv» unterwegs.

Michael Elsener tourt seinerseits mit «Fake me happy» durchs Land. Am 22. September werden die beiden Programme und die Künstler vereint – und ein Abend voller Überraschungen ist garantiert.