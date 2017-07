Es gebe viele Gründe für einen Austritt aus der Schule, doch dieser sei immer emotional, weil Abschied genommen werden müsse, betonte BBZ-Direktor Georg Berger in seiner Begrüssung. Ein vertrautes Umfeld werde verlassen, neue Projekte wollten geplant sein. Klar sei, ein neuer Lebensabschnitt erwarte alle, die heute verabschiedet würden. Und so drehte sich das Geschenk zum Abschied ums Thema Herz.

Der Carrossier-Lackierer Dieter Dössegger zum Beispiel, der nach 26 Dienstjahren die Schule verlässt, weil der Beruf am BBZ Olten ausläuft und in Zofingen AG weitergeführt wird. Oder Franz Derendinger, eine lebende Legende, verlässt nach 38 Dienstjahren am BBZ Olten die Schule und tritt in Pension. Er hatte mit seinem Engagement den Unterricht, besonders im Fach Deutsch, nachhaltig geprägt und viele Lernende kommen und gehen sehen. Seine persönliche Bühne war dabei nicht das Theater, sondern das Kino und die Filme, welche er den Lernenden näherbringen konnte.

In einem ehrlich-kritischen Filmportrait von Manon Berger blickte Dora Meschini auf ihre Schaffenszeit zurück. Nach 15 Dienstjahren verlässt die Kulturjournalistin mit der Liebe zur Literatur das Team, um sich Dostojewski und vielen Lesestunden zuzuwenden. Besonders fehlen würden ihr dann die tolle Atmosphäre im Team und die Lernenden mit ihren spannenden Berufen und Hintergründen.(mgt)