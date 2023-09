Elektronikhändler Steg Electronics meldet Konkurs an: Auch der Laden in Olten ist betroffen Steg Electronics ist überschuldet und muss die Bilanz deponieren. Der Elektronikhändler hat eine Filiale in Olten, diese ist bereits geschlossen. Steg kann nicht nachvollziehen, warum der Kreditversicherer ihr die Kreditlimiten kürzte, was schliesslich zum Konkurs geführt habe.

Steg-Filiale in Olten. Bild: Fabian Muster

Eine der schweizweit 17 Filialen von Steg Electronics liegt in Olten an der Konradstrasse. Dieser wird nun der Stecker gezogen, denn: Der Computer- und Elektronikhändler mit Sitz in Schaffhausen gab am Freitag den Konkurs bekannt. Gemäss Mitteilung ist die ganze PCP.COM Gruppe betroffen. Neben Steg Electronics gehören Techmania oder PC-Ostschweiz dazu.

Am Freitagnachmittag war vor der Oltner Filiale ein Kunde anzutreffen, welcher seine bereits bezahlte Wlan-Karte abholen wollte. Der Filialleiter war jedoch bereits angewiesen worden, keine Ware mehr herauszugeben – andernfalls würde er sich strafbar machen. Die Mitarbeitenden waren offenbar überrascht worden: Erst am Freitagmittag wurden sie über den Konkurs ins Bild gesetzt.

Dieses Plakat informiert die Kundschaft. Bild: Fabian Muster

Als Auslöser für den Konkurs wird in der Mitteilung die «Kündigung von Kreditlimiten durch ein Versicherungsunternehmen» genannt. Die Folgen für die Liquidität konnten danach nicht aus eigenen Mitteln bewältigt werden und die Suche nach kurzfristigem Ersatz sei erfolglos verlaufen. Betroffen sind rund 80 Arbeitsplätze in der Schweiz sowie 50 weitere in Deutschland und der Slowakei.

Gründer: «Entscheid für uns nicht nachvollziehbar»

Gemäss eigenen Angaben sei es im Unternehmen noch nach Vorgabe gelaufen und ein positives Jahresergebnis erwartet worden. Dann jedoch habe der Kreditversicherer «innert kurzer Zeit» und «ohne Vorankündigung» die Kreditlimiten in Millionenhöhe reduziert. Im August sei gar die gesamten Limite von 7 Millionen Franken aufgelöst worden.

Lorenz Weber, Geschäftsführer von Steg Electronics in der Technikabteilung der Filiale in Littau. Manuela Jans-Koch

«Der Entscheid in dieser Höhe und Kurzfristigkeit ist für uns nicht nachzuvollziehen», wird Lorenz Weber, Gründer des Unternehmens, zum Vorgehen der Versicherung zitiert. Und weiter: «Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, was wir bis heute nicht verstehen. Insbesondere vor dem Hintergrund nicht, dass durch einen eventuellen Konkurs Gläubigerinteressen gefährdet sind, auch die Interessen der Kreditversicherung selbst.»

Das Unternehmen bedaure die Umstände sehr. Man ist bestrebt alle notwendigen Schritte ordnungsgemäss durchzuführen.