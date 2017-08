Zanetti nannte die schrittweise Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0, Rentenalter 65 für Frauen, schrittweise Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,3 Prozent sowie der Wegfall des Freibetrags bei länger arbeitenden Rentnern. Ständerat Zanetti gab sich jedoch überzeugt, nur mit einer Kompensation durch die 70 AHV-Franken in der Volksabstimmung eine Erfolgschance zu haben. «Ein Minus an einem Ort wird durch ein Plus andernorts mindestens teilweise ausgeglichen.»

Am Ende sei es den Betagten egal, aus welcher Kasse, ob aus der ersten oder zweiten Säule, sie ihre Renten erhalten, widersprach Zanetti seinem Kontrahenten Fluri. Wichtig sei, dass das Gesamtpaket schlüssig und zielführend wirke. Und dies sei mit dieser Vorlage der Fall, so ein überzeugter Zanetti.

Was geschieht bei einem Nein?

Die Vorlage ist vielschichtig. Scheitert sie an der Urne, herrscht Ratlosigkeit. «Wir wüssten nicht, welches Element der Vorlage den Ausschlag gegeben hätte und werden im Nebel tappen», fürchtet Zanetti. Eine andere allgemein akzeptable Vorlage werde nur schwer zu erarbeiten sein. Bei einem Nein werden Jahre verloren, um die Alterssozialwerke vor einer Schieflage zu bewahren.

Angenehm an diesem von Urs Huber, Redaktor Oltner Tagblatt, moderierten Streitgespräch war, dass sich Fluri und Zanetti nicht als Schaukämpfer produzierten und auch das Publikum nicht mit Zahlen «sturm» machten. Sachlich und engagiert trugen sie ihre Argumente in dieser ausgeklügelten Rentenreform vor, wägten Vor- und Nachteile ab. Wie in der Energie-, Bildungs- oder Sicherheitspolitik lässt sich auch diese komplizierte Abstimmungsvorlage letztlich auf das Fragenpaar reduzieren: Wollen wir eine sichere Altersvorsorge, und wollen wir ihr die nötigen Finanzen geben?