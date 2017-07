Die Idee stammt ursprünglich aus Frankreich, wo das Unternehmen den Namen «La Ruche qui dit Oui» trägt. Dieses wurde im Jahr 2011 gegründet und ist ein sogenanntes Social-Startup. Die Idee dahinter ist, die Existenz von regionalen Marktverkäufern zu sichern und sie mit städtischen Kunden zu verbinden. Jeder kann einen Markt organisieren: Die Organisatoren, welche die Anlässe planen, laden umliegende Produzenten ein, starten den Event auf der Internetplattform und organisieren die wöchentlichen Verkäufe. Die Käufer können sich an bis zu drei Schwärmereien anmelden, die dortigen Produkte ansehen, bestellen und sogleich online bezahlen. Die Ware müssen die Kunden dann an den wöchentlichen Märkten nur noch abholen und können da mit den Lieferanten in Kontakt treten. Von den Einnahmen gehen 80 Prozent an die Produzenten. Jeweils zehn Prozent werden für die Organisatoren und für die Plattform und das Marktschwärme-Team abgezogen, welches aus rund 100 Mitarbeitern, verteilt auf 11 Büros in ganz Europa, besteht. Zwei davon befinden sich in Zürich und Genf. Von den gesamthaft über 1000 Standorten in ganz Europa, sind 24 in der ganzen Schweiz im Aufbau.