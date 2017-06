Aber zurück nach Olten. Hier unternahm Meier am Wochenende zuweilen einen Stadtspaziergang. Ihm gefiel besonders das Industriequartier, die «Schönheit der Hässlichkeit», die er hier vorfand. In der Dreitannenstadt ist auch sein Roman «Toteninsel» von 1979 angesiedelt: Die Protagonisten Baur und Bindschädler spazieren darin an einem Novembertag durch Olten. Unterhalten sich, erinnern sich an früher und an Bekannte aus dem Dorf Amrain. Weiter geschieht nichts im Roman. Das war Meiers Ansinnen: ein «Buch über nichts» zu schreiben. Was die Geschichte zusammenhält, ist der Spaziergang durch Olten und das Fliessen der Aare.

Eine Lokomotive pfiff, nicht eine Dampflokomotive natürlich. Erneut war der Aufprall zweier Waggons zu vernehmen, wobei sich Abgase dreinmischten von der Gösgerstrasse her, Modergeruch vom Aarebord herauf. Vier, fünf Möwen trieben auf der Aare vorüber (...). (aus dem Roman «Toteninsel»)

In Olten hat auch Meiers 75-jähriger Sohn Peter «Pedro» Meier ein Atelier. An der Industriestrasse, wo früher in der alten Berna Lastwagen hergestellt wurden. Pedro Meier ist spätberufener Künstler – früher einmal war er Antiquar. «Abstrakten Expressionismus würde man das wohl nennen, was ich mache. Aber über die Jahre hat sich mein Stil natürlich entwickelt», erklärt er. Das Atelierin der alten Berna habe er seit 2001.