Doppelte Einnahmen Oltner Stromkonzern Alpiq wieder in den schwarzen Zahlen – dank hoher Energiepreise Der Oltner Stromkonzern, der vor gut einem Jahr den Bund um einen Kredit anfragen musste, konnte im vergangenen Jahr seine Liquidität deutlich verbessern und wieder Gewinn erzielen. Die Alpiq profitierte unter anderem von den hohen Strompreisen.

Der Stromkonzern Alpiq mit Sitz in Olten kommt wieder in die Gewinnzone. Bruno Kissling

Der Krieg in der Ukraine, die zunächst gedrosselten und dann ganz eingestellten russischen Gaslieferungen, die langen Ausfälle beim französischen AKW-Park, der trockene Sommer: All diese Faktoren seien sehr «herausfordernd» gewesen für die Energiebranche, heisst es bei Alpiq. Aber letztlich waren sie auch sehr gut fürs Geschäft, wie die am Donnerstag präsentierten Zahlen für das vergangene Jahr deutlich machen.

Der Stromkonzern konnte 2022 dank der extrem hohen Energiepreise seinen Umsatz auf über 14,6 Milliarden Franken mehr als verdoppeln. Und er schreibt wieder schwarze Zahlen: Der Gewinn belief sich auf 111 Millionen Franken, während im Vorjahr noch ein Verlust von 271 Millionen Franken resultiert hatte.

Gemäss Berechnungen von Alpiq hätte der Gewinn noch grösser sein können, hätte sich das Stromunternehmen nicht am vom Bund organisierten Aufbau einer Wasserkraftreserve beteiligt: Alpiq hat sich bei der Auktion dazu verpflichtet, 218 der insgesamt 400 Gigawattstunden beizusteuern. Dafür seien «Berge versetzt» worden, wie es Alpiq-Chefin Antje Kanngiesser ausdrückt.

Sprich: Alpiq habe grosse Energiemengen auf den Märkten zurückgekauft, lang geplante Wartungsarbeiten verschoben und «mit dem Fokus auf Schadloshaltung ein um 70 Millionen Franken tieferes operatives Ergebnis in Kauf genommen».

Das Liquiditätspolster ist jetzt dicker

Alle Geschäftsbereiche waren – anders als in den Vorjahren – positiv: Das Schweizer Geschäft mit dem heimischen Kraftwerkpark, das internationale Geschäft, zu dem auch die Gaskraftwerke in Italien, Ungarn und Spanien gehören, und vor allem der Handel. Letzterer braucht aber viel Cash, wie Alpiq im Winter 2021/2022 schmerzhaft erfahren musste.

Weil das Geld zur Absicherung an der Börse plötzlich knapp wurde, wandte sich der Konzern an den Bund mit einem Darlehenswunsch über 1 Milliarde Franken. Der Bund winkte damals zwar ab, startete aber seine Arbeiten am Stromrettungsschirm, welcher im Mai vom Axpo-Konzern aktiviert worden ist.

Alpiq wiederum konnte mittlerweile das eigene Liquiditätspolster vergrössern, mehrheitlich dank guter operativer Geschäftstätigkeit, wie Finanzchef Luca Baroni ergänzt. «Cash war noch nie so wichtig wie im vergangenen Jahr.» Die Liquidität beträgt nun rund 1,5 Milliarden Franken. Werden die zugesicherten Kreditlinien der Banken addiert, dann sind es gar 2 Milliarden Franken. Das sei doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Investitionen: Geplant, aber noch lange nicht gemacht

Alpiq verspricht auch grosse Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien. In den nächsten Jahren will der Stromkonzern – gemeinsam mit anderen Unternehmen – über 1 Milliarde Franken investieren: in die Solar-, Wasser- und Windkraft. Unklar bleibt der zeitliche Rahmen, hier sei Alpiq von den Genehmigungsverfahren abhängig. Laut Kanngiesser sind diese Investitionen aber dringend notwendig:

Antje Kanngiesser, CEO Alpiq. Michael Buholzer / KEYSTONE

«Wir haben ein Versorgungsproblem in Europa und in der Schweiz.»

Zwar habe sich die Situation entspannt, die Energiepreise seien wieder gefallen, aber aufgrund von Faktoren, die nicht beeinflussbar seien. «Wir können uns nicht auf das Wetter verlassen», betont die Alpiq-Chefin.

Auf der Investitionswunschliste von Alpiq stehen die Solarprojekte Gondosolar, Prafleuri und Ovronnaz. Höchste Priorität für die Versorgungssicherheit hingegen habe das Wasserkraftprojekt Gornerli, ein Mehrzweckspeicher für Winterenergie bei Zermatt. Bereits im vergangenen Sommer konnte Alpiq nach 14-jähriger Bauzeit das Pumpspeicherwerk Nant de Drance in Betrieb nehmen.