Region Olten Tourismus bietet anlässlich des Buchfestivals Olten die beliebten Themenführungen Oltner Autoren als öffentliche Rundgänge an. In der Themenführung erfährt man viel Wissenswertes über das Verlagswesen wie etwa den Otto Walter Verlag und bekannte Autoren wie Ildefons von Arx, Peter Bichsel, Alex Capus und andere, welche eng mit der Stadt verbunden sind. Im Weiteren erhalten Sie einen interessanten Einblick in die Geschichte des Theaters am Zielemp, die 1970 gegründete Gruppe Olten oder den Schriftstellerweg.

Die Führungen finden am Freitag, 20. Oktober, um 17 Uhr, am Samstag, 21. Oktober, um 11 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, um 11 und 14 Uhr statt und Kosten 10 Franken. Treffpunkt ist jeweils vor dem Kino Lichtspiele.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Region Olten Tourismus, per E-Mail info@oltentourismus.ch oder per Telefon 062 213 16 16. (mgt)