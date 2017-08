Am Mittwochabend hat die städtische SP an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Restaurant Palmaares in der Badi Olten ihre neue Geschäftsleitung bestellt. Die neue Präsidentin heisst Caroline Wernli und übernimmt das Amt vom Interimspräsidenten Ruedi Moor. Die 55-Jährige ist in der städtischen Politik kein unbekanntes Gesicht: Sie sass jahrelang im Gemeindeparlament, zum Teil als Fraktionschefin, und war auch Mitglied des Kantonsrats. Sie habe nicht mit dem Amt geliebäugelt, sagt sie im untenstehenden Interview, sondern sei von der Geschäftsleitung angefragt worden. Wernli wurde gestern in Abwesenheit zur Präsidentin gewählt, sie weilte noch in den Ferien.