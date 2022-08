Olten Die Kunstvereinsmitglieder zeigen Exponate aus ihrer eigenen Sammlung Statt zeitgenössische Kunst zeigt der Kunstverein Olten in seiner neuen Ausstellung rund 50 Werke aus der Sammlungen der Kunstvereinsmitglieder. Das ist ein bunter Mix – von der Zeichnung über die Skulptur bis hin zur Druckgrafik.

Rund 50 Exponate laden zum Besuch ein. zvg

Unter dem Titel «Werke aus der guten Stube» zeigt der Kunstverein Olten an der Hübelistrasse 30 in seiner neuen Ausstellung Arbeiten aus Sammlungen von Kunstvereinsmitgliedern. Für einmal stehe nicht die zeitgenössische Kunst, ein kunstgeschichtlicher Exkurs oder eine Künstlerpersönlichkeit im Zentrum; vielmehr gelte der Blick dieses Mal dem Privaten, den privaten Ausstattungen, also den Werken, die von den Kunstvereinsmitgliedern für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt wurden, heisst es in einer Mitteilung. Der Fokus liege damit mehr auf den Bedeutungen und den Geschichten als auf den bekannten Namen der Schweizer Kunst oder des regionalen Kunstschaffens.

Hier ein weiterer Ausschnitt aus der neuen Ausstellung. zvg

Entstanden ist eine abwechslungsreiche Ausstellung, die so unterschiedliche Werke wie Malereien von Agnes Barmettler über Ordensschwester Maria Raphaela Bürgi bis zu Lil Mena aus Puerto Rico oder auch von Samuel Buri über Ernst Morgenthaler bis zu Hans Härri vereint. Dazu gibt es von erzählerischen über expressionistische bis zu ungegenständlichen Arbeiten und von der Zeichnung über die Skulptur bis hin zur Druckgrafik rund 50 einzigartige Exponate zu entdecken.

All diese Werke seien aus ganz unterschiedlichen Gründen für ihre Besitzerinnen und Besitzer von emotionalem Wert. Einmal steht eine besondere Geschichte, ein anderes Mal eine Erinnerung an eine ausserordentliche Begegnung oder auch nur die Liebe zum Werk im Vordergrund.