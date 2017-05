Bei der vierten Austragung des Wings for Life World Run, nahmen weltweit 155 288 Menschen teil, die insgesamt 1 431 183 Kilometer Laufdistanz zurücklegten. Zeitgleich an 25 Destinationen auf der ganzen Welt waren die Teilnehmenden einmal mehr unter dem Motto «Wir laufen für alle, die nicht laufen können» unterwegs.

Weltweit kamen so 6,8 Millionen Euro für die Stiftung Wings for Life zusammen, die zu 100 Prozent in Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks fliessen. In Olten mit 3652 Teilnehmern, rund 400 mehr als im Vorjahr, siegte heuer der Franzose Silvère Pruvost, der 68,11 Kilometer weit lief, bevor der Catcher-Car ihn überholte. Diana Müller war mit 46,81 Kilometern die laufstärkste Frau.