Der «König von Olten» ist tot

Nun ist er von uns gegangen. Am vergangenen Freitag fand einer der berühmtesten Oltner den Weg in die ewigen Jagdgründe. Was zunächst nur ein weiteres Gerücht zu sein schien, stellte sich schon bald als Wahrheit heraus. Seine Majestät ist am Freitagmorgen eingeschläfert worden, berichtet Susi Köpfli. Mit stolzen 18 Jahren musste er sich dem Alter und seinen Tücken beugen. «Er fehlt uns sehr», sagt die Besitzerin gestern Nachmittag in ihrer Wohnung.

Durch Capus berühmt geworden

Im Alter von zehn Jahren erlangte Toulouse, der Berner in Olten, grössere Bekanntheit. Autor Alex Capus machte den Kater in seiner Kolumnen-Sammlung zum Titelhelden und zum Kult-Kater. «Vorher», weiss seine Besitzerin, «war er nicht berühmt.» Was nicht heissen soll, dass der Kater, der von klein auf als eigenwilliger Streuner galt, nicht schon damals sein Unwesen in Olten getrieben hat.