«Jesses Maria», ruft Borner aus. Er lehnt in seinem Sessel, den Kopf im Nacken. Er blickt nach oben, die gespreizten Hände vor dem Gesicht. Je ein wuchtiger Ring ziert seine beiden kleinen Finger. «Die Tendenz in der Welt ist das Flache, nicht mehr das Figurative und das Emotionale», sagt er, verständnislos. «Dem versuche ich entgegenzuwirken.»

Er suche nicht Künstlichkeit, sondern das echte Leben. Ungefiltert. Ihm ist bewusst, dass er antizyklisch arbeitet. Trotzdem, sagt er, könne er auch heute von seiner Arbeit leben. Mal verkaufe er mehr, mal weniger.

In die Küchen der Welt

«Ein Unendlichkeitszeichen!» Borner hat das Tattoo an meinem linken Handgelenk bemerkt. «Das ist ja verrückt», murmelt er. Die liegende Acht sei in den Achtzigern sein Kennzeichen gewesen. «In Zürich in der Roten Fabrik habe ich es damals in meinem Atelier auf den Boden gesprayt und dazu eine Performance gemacht», erzählt er. «Es wurde für mich zum Symbol für Leben und Tod.»

Das Unendliche und das Uferlose bedeutete für ihn auch: offen sein für alles. Der mittlerweile verstorbene Oltner Fotograf Franz Gloor habe einmal treffend zu ihm bemerkt: «Du musst ja auch in jede Küche schauen.» Das habe er getan: in die Küchen der Welt hineingeschaut. Er lebte ein Jahr in New York, eines in Italien. Er arbeitete und wohnte in der Roten Fabrik, unternahm zahlreiche Reisen.

Tango-Träume

Zwei Dinge aber gibt es, von denen er träumt. Vom Fliegen, eben. Selber lernen wird er es nicht mehr, glaubt er. Aber vielleicht nimmt ihn wieder einmal jemand mit.

Und was auch auf dem Programm steht: «Ich möchte einmal in Buenos Aires in einem Tangolokal skizzieren.» In der argentinischen Hauptstadt war er noch nie. Ihm gefallen die südlichen Städte. Den Süden hat er oft bereist.

Schon immer ein Romantiker

«Würdest du ein Gläschen Grappa nehmen?» Er platziert eine Flasche «Borgo Vecchio» und zwei Gläser auf dem Tisch. Er giesst einen kräftigen Schluck ein. Ein feiner Tropfen. «Das hat bei mir ja fast ein bisschen eine Krise ausgelöst, das neue Suchen», sagt Borner. Die neue Phase gehe wieder zurück in die Romantik. Er sei ja immer ein Romantiker gewesen.

Er steht auf und verschwindet im Nebenraum. Kommt mit einem Ölgemälde wieder. Hängt es an die Wand. Ein wichtiges Bild für ihn. «Surrealistischer Realismus» nennt er den Stil.

Ein Mann und eine Frau sind darauf zu sehen, Einflüsse aus Kuba und Venedig auszumachen. «Diese Frau gibt es.» Er zeigt ein Foto von ihr. Sagt, wie sie heisst. Ihr Name steht noch immer an der Türklingel.