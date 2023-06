Delegiertenversammlung Alzheimer Schweiz will die nationale Zusammenarbeit konkretisieren In Olten trafen sich rund 50 Delegierte von Alzheimer Schweiz. Sie definierten Eckpunkte, um Menschen mit Demenz und deren Angehörige auch zukünftig landesweit unterstützen und beraten zu können.

Ernst Zingg als Präsident von Alzheimer Solothurn und Stadtpräsident Thomas Marbet: Beide wissen sie um die Aktualität des Themas Demenz. Bild: zvg

Das gemeinsame Engagement noch besser auf Menschen mit Demenz und Angehörige auszurichten: Dafür sprachen sich die Delegierten von Alzheimer Schweiz am 16. Juni 2023 in Olten aus: Mit den revidierten Statuten und dem neu geschaffenen Organisationsreglement liegen nun zwei zentrale Instrumente vor, welche die Zusammenarbeit innerhalb der föderalen Gesamtorganisation konkretisieren.

150'000 Menschen leben hierzulande mit einer Demenz

Zudem verabschiedeten die Delegierten den Jahresbericht und ernannten die drei früheren, langjährigen Zentralvorstandsmitglieder Monika Schümperli, Dr. med. Andreas Studer und Dr. med. Philippe Vuillemin zu Ehrenmitgliedern.

Derzeit leben in der Schweiz 150’000 Menschen mit einer Demenz, im Kanton Solothurn sind rund 5000 Personen an Alzheimer oder an einer anderen Demenzform erkrankt. Ihnen und den Angehörigen steht Alzheimer Schweiz dank ihrer 21 kantonalen Sektionen schweizweit mit Rat und Tat zur Seite. Rund 50 Personen der Alzheimer-Sektionen sowie der nationalen Geschäftsstelle nahmen an der Delegiertenversammlung teil, welche im Kulturzentrum Schützi in Olten stattfand.

Alzheimer Solothurn als Gastgeberin

Gastgeberin der diesjährigen Versammlung war Alzheimer Solothurn, welche von Ernst Zingg, früherer Oltner Stadtpräsident, präsidiert wird. Mit Thomas Marbet war auch der amtierende Stadtpräsident von Olten an der Veranstaltung dabei und wies in seinem Grusswort auf die Aktualität des Themas auch für die Stadt und Region Olten hin.

Die Delegierten verabschiedeten sowohl die Jahresrechnung als auch den Jahresbericht der nationalen Geschäftsstelle: Mit über 500 Teilnehmenden stiess die Nationale Demenzkonferenz, welche zum zweiten Mal stattfand, erneut auf reges Interesse. Im Berichtsjahr verstärkte Alzheimer Schweiz auch ihre Tätigkeiten zur besseren Information über die frontotemporale Demenz, eine seltene Form der Erkrankung, welche vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter trifft.

Gut vorbereitet für zukünftige Herausforderungen

Die Delegierten tauschten sich auch zur Entwicklung von Alzheimer Schweiz als föderale Organisation aus und verabschiedeten die revidierten Statuten, welche in einem breiten partizipativen Prozess mit allen Gremien erarbeitet wurden. Damit setzte die Delegiertenversammlung als oberstes Organ einen wichtigen Meilenstein, um die Zusammenarbeit innerhalb der Gesamtstruktur weiter zu optimieren und die Kompetenzen der

21 kantonalen Sektionen sowie der nationalen Geschäftsstelle besser zu verzahnen.

Damit wurden wichtige Eckpunkte definiert, um Menschen mit Demenz und Angehörige auch zukünftig auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene begleiten und unterstützen zu können. (otr)