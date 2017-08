Das Festival eröffnet am Freitag mit einer dreitägigen Pop-up-Ausstellung im Stadttheater Olten. Top-Fotografen zeigen hier ihre bekanntesten Bilder. In einer Reihe von Vorträgen erzählen sie von ihrem Schaffen, was auch für Nicht-Fotointeressierte inspirierend ist. Die Portfolio Reviews sind eine Gelegenheit für Nachwuchsfotografen, ihre Arbeiten von den Besten ihres Fachs beurteilen zu lassen. Ausserdem finden Seminare und Workshops statt. Das Festival will einen Einblick geben in die Geschichten dieser Fotografen und Bildchefs: Was sie erleben, was sie antreibt, was sie inspiriert.